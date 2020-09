Dass die Gemeinde ein Herz für Bienen hat, zeigt sich an einem ganz besonderen Projekt. Durch das Bienenpaket des Landes Niederösterreich, sollen sich die Insekten in Scheiblingkirchen-Thernberg wieder besonder wohlfühlen.

Ziel der landesweiten Kampagne, die von ÖVP-Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf ins Leben gerufen wurde, ist es, Bewusstsein für Nützlinge zu schaffen.

„Wir wollen Bürgerinnen und Bürger auch den fachlichen Hintergrund und die Notwendigkeit dieser Artenschutzkampagne erklären. Wir wollen Mut machen und auch allen Gästen hier in Scheiblingkirchen-Thernberg zeigen, dass wir auch auf die Kleinsten in unserer Gemeinde gut Acht geben“, so ÖVP-Bürgermeister Johann Lindner. Zur Verfügung gestellt wurden der Gemeinde ein Bienenhotel, Saatgut für 1.000 m² Bienenwiese sowie Infomaterial für die Gemeindebürger. „Die Blütenpracht in unserer Region ist nicht selbstverständlich“, ergänzt ÖVP-Landtagsabgeordnete und Vizebürgermeisterin Waltraud Ungersböck.