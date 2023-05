Sparkasse Neunkirchen: 21 Klassen bei „Kreativ-Team-Bewerb“ dabei

Die Auswahl der besten Werke erfolgte durch eine Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Sparkasse Neunkirchen, dem Schulqualitätsmanager Michael Dollischal, Claudia und Werner Barta von „Natur macht Sinn“, Ellis Gugerell von der „Wexl Arena“ und Redaktionsleiter-Stellvertreter Philipp Grabner von der NÖN Neunkirchen.

Die Ermittlung der Sieger fiel der Jury schwer - weshalb sich die Sponsoren bereit erklärten, die Anzahl der Preise zu verdoppeln. Somit erhielten sechs Sieger-Klassen einen Teampreis für ihre Arbeiten: Rax-Seilbahnkarten oder ein Schulklassenabenteuer von „Natur macht Sinn“ oder einen Tagesausflug in die „Wexl Arena“ St. Corona inklusive einer Fahrt mit der Sommerrodelbahn. Zusätzlich gibt es für jede Klasse einen Buskostenzuschuss in der Höhe von 300 Euro. Als Dankeschön für ihre Teilnahme erhielten die übrigen Klassen ein „WWF“-Spiel sowie einen Gutschein für ein gratis Eis aus der jeweiligen Region.

Die Hauptpreise für die kreativsten Werke gingen in diesem Schuljahr an die 2. Klassen der Volksschulen Neunkirchen-Mühlfeld (2b), Neunkirchen-Steinfeld (2d), Unter-Aspang, Wartmannstetten, Schwarzau am Steinfeld sowie an die Regenbogenklasse der ASO Pitten.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.