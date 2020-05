Auch in Stadt und Bezirk hinterließen die Zeit der Nazi-Herrschaft und der daraus resultierende Weltkrieg deutliche Spuren. Bei Beginn der NS-Machtübernahme 1938 war der Jubel in manchen Teilen der Bevölkerung noch groß, Hakenkreuzflaggen zierten das Rathaus und das Bezirksgericht. Der Hauptplatz wurde vom Dollfußplatz zum Hitlerplatz und eine neue Stadt- und Bezirksverwaltung wurde eingesetzt. Als Kreisstadt des neuen „Semmering – und Wechselkreises“ sollte Neunkirchen vor allem ein touristisches Regionalzentrum des NS-Staates werden, mit Skipisten direkt am Gösing.

Daneben begann schon 1938 die Verfolgung von Juden, Homosexuellen und politisch Andersdenkenden. Zahlreiche Mitglieder der großen jüdischen Gemeinde in Stadt und Bezirk fanden den Tod. Manche, wie der jüdische Neunkirchner Julius Steinfeld, wurden zu Helden – er organisierte Kindertransporte von Wien nach London, um so hunderten jüdischen Kindern das Leben zu retten. Weniger Glück hatte etwa der beliebte jüdische Ski- und Tennislehrer Kornel Hoffmann aus Mönichkirchen, wo man sich heute für eine Gedenkstätte einsetzt.

Mönichkirchen erlangte in dieser Zeit aber noch auf andere Weise „Berühmtheit“ – befand sich hier doch vom 12. bis 25. April 1941, während des Balkanfeldzugs, das Führerhauptquartier des Reichs und Adolf Hitler frequentierte regelmäßig den „Mönichkircher Hof“. Hier feierte er auch am 20. April 1941 seinen 52. Geburtstag. Mit der Wende des Kriegsglücks ab 1942 sollte auch ein Großteil der einfachen Bevölkerung bittere Not erfahren – ab 1943 begannen regelmäßige alliierte Luftangriffe, vor allem auf die Stadt.

Einer der schlimmsten geschah 1945, als das Spital getroffen wurde und etwa 30 Menschen getötet wurden. Bei St. Egyden wurde unter dem Decknamen „Maria“ unter größter Geheimhaltung ein Lager für V2-Raketen geschaffen, welche die Raxwerke produzieren sollten und deren Sprengköpfe hier befüllt werden sollten. Das Lager wurde ebenso wie ein nahes Beute-Munitionslager bei Kriegsende von der Wehrmacht zerstört. Auch gab es in Neunkirchen Lager für Kriegsgefangene, wie in der Schöllerstraße, wo diese unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten wurden. Erst mit dem Vorstoß der sowjetischen Armee auf Gloggnitz und Neunkirchen endeten diese Zustände.

„Standgerichte“ tagten kurz vor Kriegsende

Die beiden Städte wurden bereits Anfang April ohne Widerstand eingenommen, jedoch vernichteten die Nazis viele schriftliche Beweise und zerstörten dabei ganze Gebäude in Neunkirchen. In Schwarzau im Gebirge verübten in jenen Tagen „Standgerichte“ unter dem ehemaligen Kreisleiter Braun noch grausame Hinrichtungen an sogenannten „Verrätern am Nationalsozialismus“, während die vorrückenden sowjetischen Truppen in der Semmering- und Wechselregion noch heftige Gefechte gegen das letzte Aufgebot des Volkssturms ausfechten mussten.

Aber schon Mitte April waren in unserem Bezirk die schlimmsten Kriegstage vorüber.