Neunkirchner NÖN lädt zum Ferienspiel

Werbung

Zum 34. Mal wird Kindern in der Bezirkshauptstadt heuer Spiel, Spaß und Spannung im Sommer geboten. Der Start fiel bereits mit der ersten Station Anfang Juli.

„Starmaniac“ Sebastian Holzer aus Payerbach steht den Kindern für ein Interview zur Verfügung. Erscheinen wird dieses in der darauffolgenden NÖN. Foto: ORF/Hans Leitner

Mit an Bord beim Ferienspiel ist heuer auch wieder die NÖN Neunkirchen. Am Donnerstag, den 28. Juli, können fünf angehende Jungjournalistinnen und -journalisten einen Vormittag lang Zeitungsluft schnuppern. Los geht es um 9 Uhr (Treffpunkt am Holzplatz) mit einer allgemeinen Einführung, ehe eine Recherche-Rallye durch die Innenstadt auf dem Plan steht. Anschließend gilt es, Vorbereitungsarbeit zu leisten: Denn als Abschluss und Höhepunkt des Ferienspiels stellt sich Sebastian Holzer, Drittplatzierter der diesjährigen „Starmania“-Staffel im ORF, den Fragen der Teilnehmer.

Teilnehmen können interessierte Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren, eine Anmeldung zum Ferienspiel ist im Ferienspielbüro der Stadtgemeinde Neunkirchen möglich.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.