Bezirk Neunkirchen: Städte kämpfen mit Leerständen

Sommerbühne am Hauptplatz. Bauernmarkt am Holzplatz. Und viele regelmäßige Veranstaltungen mit Künstlern und Musik. Mit einem hauptsächlich bunten Veranstaltungsmix versucht die Bezirkshauptstadt seit Jahren, ihre Innenstadt zu beleben. Einigermaßen mit Erfolg, ist zumindest ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer überzeugt: „Natürlich ist auch mir die Frequenz noch immer zu gering, aber ich bin schon davon überzeugt, dass wir mit den Veranstaltungen den Besuchern auch Gusto auf die Betriebe und Geschäfte in der Stadt machen können. Aber ja, es kann immer mehr und besser sein!“

Bürgermeister Herbert Osterbauer, ÖVP. Foto: NÖN/Grabner, Philipp Grabner

Dass vor allem abseits des Hauptplatzes doch ein Problem mit Leerständen von Geschäftslokalen ins Auge sticht, sei die zweite Seite der Medaille: „Aber da sind uns die Hände gebunden“, so der Stadtchef. Ein Leerstandsmanagement, das die Stadt einmal betrieben hat, gibt es längst nicht mehr: „Das Echo war nicht besonders, es haben auch zu wenige eingemeldet“, weiß Pressesprecherin Susanne Kohn.

Mit Argusaugen verfolgt man, was sich inzwischen diesbezüglich in Wiener Neustadt abspielt. Dort werden je nach Geschäftsgröße Prämien zwischen 5.000 und 15.000 Euro bei Neuansiedelungen ausbezahlt. „Vielleicht für einige eine kleine Zusatzmotivation, aber ich bin davon überzeugt, dass andere Gründe wichtiger sind, ob sich jemand ansiedelt oder nicht“, so Osterbauer, der beteuert, dass sich so ein Modell eine Abgangsgemeinde wie Neunkirchen ohnehin nicht leisten könne. „Aber“, so Kohn, „wir unterstützen Unternehmer bei Neugründungen bei Behördenwegen, Widmungen oder bei der Öffentlichkeitsarbeit.“

Wehmut vor Umzug des Supermarktes

Relativ zufrieden mit der Leerstandsrate ist man in Ternitz. „Im Vergleich zu anderen Städten im südlichen Industrieviertel steht Ternitz gut da“, meint Stadtmarketing-Chef Gernot Zottl. So gebe es entlang der Hauptstraße beziehungsweise rund um den Stadtplatz derzeit keine Probleme. Mit etwas Wehmut sieht Zottl dem bevorstehenden Umzug der Spar-Filiale entgegen. Außerdem kündige sich in einem Lokal in der Hauptstraße eine weitere Veränderung an, die er noch nicht abschätzen könne. „Da müssen wir dranbleiben“, so Zottl. Darüber, dass man kein direktes Zentrum wie andere Städte hat, ist der Stadtmarketing-Obmann – im Hinblick auf den Einzelhandel – eher glücklich als unzufrieden. Ihm sei ein verkehrsfreies Zentrum ohne massive Leerstände lieber.

Manch leeres Lokal, aber guter Mix

Bürgermeisterin Irene Gölles, Liste "WfG". Foto: NÖN/Grabner, Philipp Grabner

Auch in Gloggnitz steht so manches Geschäftslokal seit längerem leer. „Es sind leider meist die gleichen leeren Geschäftslokale. Potente Investoren, die einen Umbau der leeren Geschäfte mitfinanzieren, gibt es nicht so viele“, sagt Stadtmarketingobmann Ferdinand Griessner. Allerdings gebe es auch Beispiele, wie dieser Leerstand positiv genutzt werden könne – wie zum Beispiel in der Hauptstraße, wo die Auslagen von zwei Firmen genutzt werden, um Produkte und Dienstleistungen zu bewerben. Rund ums Zentrum gibt es tatsächlich zahlreiche Geschäfte. „Unser Branchenmix ist erfreulich. Es gibt in vergleichbaren Städten sehr oft keine Buchhandlung oder kein Spielwarengeschäft. Und wir haben eine gute Gastronomie“, fasst Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „WfG“) zusammen.

Hauptplatz-Umgestaltung als Frequenzbringer

Knapp zehn Jahre ist es her, dass der Aspanger Hauptplatz ein völlig neues Erscheinungsbild bekam. Ein Projekt, das sich gelohnt hat, zeigt sich Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) – damals noch Gemeinderätin – überzeugt: „Die vorhandenen beziehungsweise geschaffenen Parkmöglichkeiten sind sicher die Grundlage für das ,rege Leben‘ auf unserem Hauptplatz, auf den wir sehr stolz sind.“

Bürgermeisterin Doris Faustmann, ÖVP. Foto: NÖN/, Philipp Grabner

Insgesamt sieht sie die Ortskern-Entwicklung „sehr positiv“, vor allem mit Blick auf den Hauptplatz: Aufgrund der Betriebe sowie der Apotheke sei er „sehr stark frequentiert“. Auf die jüngsten Geschäftsschließungen entlang der Hauptstraße angesprochen, verweist Faustmann darauf, dass diese „großteils auch aus Pensionsgründen“ erfolgt seien – und sie führt Neueröffnungen an.

Fehlen würden, so die Ortschefin, ein Schuhfachgeschäft sowie Gastronomiebetriebe, „wobei es Gott sei Dank noch einige Lokale gibt“. Weshalb überlegt werde, Beratungen in Richtung Ortskernbelebung und Leerstandsnutzung in Anspruch zu nehmen: „Wir treten jetzt wieder in die aktive Phase der Dorferneuerung ein – die Attraktivierung des Ortskerns wird hier auch ein Thema sein.“

