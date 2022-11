100 Jahre Niederösterreich: Die erste Bürgermeisterin des Landes

Zenzi Hölzl wurde als Kreszenzia Luger am 28. November 1893 in einer Kleinstadt in Südböhmen geboren. Sie wuchs in äußerst bescheidenen Verhältnissen auf, ihre Mutter war bei ihrer Geburt gestorben und ihr Vater, ein Hammerschmied, starb, als die kleine Kreszenzia zehn Jahre alt war. So musste sie schon sehr früh selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Bereits mit 13 Jahren ging sie bei einem Bauern in den Dienst.

Ihr weiterer Lebensweg führte Zenzi Hölzl in der Zeit des Ersten Weltkriegs nach Neunkirchen, wo sie in der Brevillier&Urban-Schraubenfabrik Arbeit fand. Dort trat sie im Jahr 1917 auch in die Sozialdemokratische Partei und in die Gewerkschaft ein. Im Folgejahr heiratete sie in Gloggnitz den gelernten Bäcker Raimund Hölzl, der als Kriegsinvalider eine Trafik betrieb, in welcher sie auch fortan arbeitete. Sie kümmerte sich aufopferungsvoll um ihren Mann, der allerdings früh an den Folgen seiner Kriegsverletzung starb.

Nach seinem Tod übernahm Zenzi Hölzl die Trafik, welche bald zu einem Treffpunkt der Sozialdemokraten wurde und es auch später – in der Zeit der Illegalität – blieb. 1923 wurde die junge Witwe in den Gemeinderat von Gloggnitz gewählt. Ab 1924 war sie Obfrau der Bezirksorganisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, was damals für eine Frau auch ziemlich außergewöhnlich war.

Ständestaat und Nazi-Zeit brachten Zwangspause

In ihrer Tätigkeit im Gemeinderat von Gloggnitz setzte sie sich vorwiegend für die Interessen der Frauen ein, ehe durch die Zeit des Ständestaats und des Nationalsozialismus ihre politische Karriere eine Zwangspause erfuhr. Zenzi Hölzl engagierte sich auch in der Illegalität für die Sozialdemokratie, wobei sie das Glück hatte, dafür nicht belangt zu werden, wie zum Beispiel der ehemalige Bürgermeister Franz Dittelbach und andere.

Nach dem Krieg war sie wieder Gemeinderätin in der Stadt Gloggnitz und von 1945 bis 1949 auch Abgeordnete zum Landtag von Niederösterreich. Im Dezember 1948 wurde Zenzi Hölzl vom Gemeinderat einstimmig zur Bürgermeisterin von Gloggnitz gewählt. Sie war damit die erste Frau in diesem Amt in Niederösterreich und die erste Bürgermeisterin einer Stadtgemeinde in Österreich.

Hölzl wurde als resolute und durchsetzungsstarke Politikerin bezeichnet, die in ihrer Heimatstadt ausgesprochen populär war. In ihrer Amtszeit, die zu Beginn noch sehr von der Not der Nachkriegszeit geprägt war, setzte sie unter anderem Akzente im sozialen Wohnbau, engagierte sich für den Bau des Alpenbades und verbesserte die Wasserversorgung. Als sie am 25. August 1958 im Amt verstarb, war nicht nur in Gloggnitz die Trauer groß.

Zenzi Hölzl wurde unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen. Die Stadtgemeinde Gloggnitz ehrte ihre verdienstvolle Bürgermeisterin später durch die Benennung einer Straße nach ihr.

