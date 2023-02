Fastenzeit: Was Diätologinnen aus dem Bezirk raten

Welche Optionen fürs Fasten gibt es – und welche ist aus Ihrer Sicht besonders sinnvoll?

Steinmetz: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, zu fasten. Sehr populär sind Intervallfasten (16:8, 14:10, 18:6), einen Tag essen, einen Tag fasten; Trinkkuren, Basenfasten etc. Am sinnvollsten ist eine adäquate Nährstoffzufuhr, wofür eine Methode vom Intervallfasten unterstützend dienlich sein kann. Wichtig ist auch, immer ein Ziel für das Fasten zu definieren und im Idealfall ein Gespräch mit einer Diätologin/einem Diätologen zu suchen, um die bestmögliche individuelle Lösung zu finden. So kann das Fasten auch an mögliche Co-Faktoren angepasst werden.

Wie sinnvoll ist das sogenannte „Intervallfasten“?

Kroisenbrunner: Hierzu muss bedacht werden, welcher Esstyp man ist. Jemand, der es gewohnt ist, fünf Mahlzeiten pro Tag zu essen, wird 16:8 nicht dauerhaft durchführen können. Außerdem sollte die Fastenmethode gut in den (Arbeits-)Alltag integrierbar sein. Bei einer Gewichtsreduktion kommt es sehr maßgeblich auf die Kalorienzufuhr an und weniger auf die Dauer des Fastenintervalls.

Ist Fasten eigentlich für jeden und jede geeignet?

Steinmetz: Ohne professionelle Hilfestellung: Nein. Bei guter Gesundheit kann eine kurze Fastenperiode grundsätzlich durchgeführt werden. Liegen allerdings Erkrankungen, Schwangerschaft, höheres Lebensalter vor oder handelt es sich um Kinder, sollte ein Fasten ohne Begleitung nicht angewandt werden.

Und wie kann man sich am besten fürs Fasten motivieren?

Kroisenbrunner: Begrenzte Fastenperioden – also ein vorhersehbares Ende – wirken meistens sehr motivierend. Hier ist allerdings zu sagen, dass der Grund für das Fasten sehr entscheidend ist. Fasten im Sinne von positiver Unterstützung von Stoffwechselerkrankungen ist eigentlich ein falscher Ansatz. Hier ist eine generelle Veränderung des Lebensstils anzustreben.

Wie entgeht man dem „Jo-Jo-Effekt“ nach der Fastenzeit?

Steinmetz: Sinnvoll ist es, sich während der Fastenperiode Gedanken zu machen, was dauerhaft fortgesetzt werden kann. Auch hier ist der Grund für das Fasten wesentlich. Strenges Fasten, ein abruptes Ende nach einer bestimmten Zeit sowie die Wiederaufnahme der gewohnten Ernährungsmuster werden den „Jo-Jo-Effekt“ begünstigen.

Sophie Steinmetz ist Ernährungswissenschafterin und Diätologin; Eva-Maria Kroisenbrunner ist Diätologin, beide am Landesklinikum Hochegg.

