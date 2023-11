Landesklinikum Neunkirchen: Wenn aus „Zivis“ neue Mitarbeiter werden

Ob bei der Freiwilligen Feuerwehr, in einem Pflegeheim oder einer sozialen Einrichtung. Bei zahlreichen Institutionen können junge Männer ihren Zivildienst absolvieren. Eine Möglichkeit ist auch das Landesklinikum in Neunkirchen, das über sieben Zivildienststellen verfügt.

Hauptaufgabengebiet sind unterstützende Arbeiten rund um die Patientinnen und Patienten, sowohl im Krankenzimmer als auch bei Transporten. „Zivis“ leisten laut Klinikum „einen wichtigen Beitrag auf den jeweiligen Stationen“.

„Ich habe im Zivildienst die Erkenntnis gewonnen, dass es mir Freude bereitet, Menschen zu helfen, und dass ich dies weiterhin machen möchte“, sagt der ehemalige Zivildiener Laurence Lux.

Für so manchen ist die Erfahrung im Klinikum auch ein Sprungbrett für den beruflichen Werdegang im Gesundheitsbereich. „Das Ausschlaggebende für die Entscheidung zum Pflegeberuf war für mich die Freude an der Arbeit mit Menschen. Es war für mich klar, dass ich diesen Weg einschlagen werde“, erinnert sich Stefan Zechmeister an seine Zeit als Zivildiener im Klinikum.

Das sehen auch die ehemaligen „Zivis“ Konstantin Graser und Alexander Starker, der künftig auch beruflich im Klinikum tätig sein wird, so. „Der Pflegeberuf, für welchen ich mich während des Zivildienstes entschieden habe, bietet einem die erfüllende Gelegenheit, durch persönliche Hingabe und Fachkompetenz das Leben von Menschen zu bereichern“, sagt Graser.

Und Starker ergänzt: „Während meines Zivildienstes bekam ich durch das familiäre Klima und die gute Zusammenarbeit im Landesklinikum Neunkirchen den Wunsch, diese Arbeit, die mir Freude bereitet, hauptberuflich zu machen. Ich bin sehr dankbar für diese Chance.“