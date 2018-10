Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung wurde am vergangenen Sonntag die Erntekrone am Gemeindeparkplatz von Pfarrer Helmut Gschaider gesegnet und anschließend in die Pfarrkirche getragen, wo der Gottesdienst zelebriert wurde. Anschließend luden Ortsbauernrat und Bäuerinnen ins Pfarrheim, wo es Speis und Trank gab und der Musikverein zum Frühschoppen aufspielte.

An der Feier waren neben Ortsbauernrat, Bäuerinnen und Musikverein auch die Senioren, der Kindergarten, die Schulen sowie die Jugend beteiligt - ein Fest der Generationen also.