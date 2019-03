Ein Wohnhausbrand mit zehn vermissten Personen. Was wie eine Tragödie klingt, war zum Glück lediglich die Annahme der Feuerwehr bei einer Brandeinsatzübung auf der Hauptstraße in Zöbern. "Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Zöbern wurden von der Einsatzleitung eine Lageerkundung durchgeführt und die Befehle an die Gruppenkommandanten übergeben", berichtet Abschnittssachbearbeiter Christoph Lechner.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung in allen Stockwerken des Gebäudes stellte es eine Herausforderung für die Florianis dar, alle vermissten Personen zu orten und zu retten. Gegen 15.30 Uhr konnten schließlich alle "Vermissten" befreit und der Rettung übergeben werden. "Nach rund eineinhalb Stunden konnten alle Übungsziele erfolgreich erfüllt und die Nachbesprechung im Feuerwehrhaus abgehalten werden", so Lechner.

Bei der Übung dabei waren neben den Zöberner Florianis auch jene aus Schlag, Schäffern, Weißes Kreuz und Aspang mit dabei.