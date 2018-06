Daniela Beiglböck bekleidete zwei Jahre lang das Amt der niederösterreichischen Milchprinzessin. Die 21-Jährige lebt in Zöbern, besucht die HBLFA Raumberg-Gumpenstein und gibt Kühe, Feuerwehr und lange Spaziergänge in der Natur als Hobbys an.