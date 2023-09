Neue Tierärztin: Beste Betreuung für vier Pfoten

Die Liebe zu Tieren begleitet Bettina Grabner von klein auf – und spätestens seit der Schulzeit im Gymnasium Sachsenbrunn war ihr klar, diese Leidenschaft auch zum Beruf machen zu wollen. Nun hat die 24-jährige Zöbernerin den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und in ihrem Elternhaus ihre eigene Praxis eröffnet.

Nach der Matura absolvierte Grabner ihr Studium in Mindestzeit, ehe sie in der Tierklinik Würflach sowie in einer Praxis in Königsdorf im Burgenland zu arbeiten begann. „Der Wunsch, mich selbstständig zu machen, bestand schon sehr früh. Der Bedarf ist auf alle Fälle gegeben“, weiß die 24-Jährige. Versorgt werden Pferde sowie Kleintiere wie Hund, Katze, Schildkröte oder Hamster, das Leistungsspektrum ist breit gefächert – Grabner führt sogar Zahnsanierungen durch.

Vizebürgermeister Manfred Vollnhofer und Bürgermeister Alfred Brandstätter gratulierten Bettina Grabner zur Praxiseröffnung. Foto: Foto: Gemeinde

Der Betrieb in der Praxis in der Panoramastraße 22 läuft seit etwas mehr als zwei Wochen – „und es läuft wirklich sehr gut an“, so Grabner. Vorerst finden Termine nach Voranmeldung statt, ab 16. Oktober ist montags und mittwochs von 8 bis 10 Uhr und von 17 bis 18 Uhr geöffnet, freitags zwischen 19 und 20 Uhr.

Dafür, dass Bettina Grabner auch in der Freizeit keinesfalls langweilig wird, sorgen natürlich ebenso Tiere: Die 24-Jährige hält zwei Hunde, sieben Katzen und zwei Pferde. vet-grabner.at