Wer dieser Tage einen Termin beim Bürgermeister hat, ein Formular am Gemeindeamt abgeben muss oder eine Auskunft der Amtsleitung braucht, der findet sich an einem etwas ungewöhnlichen Ort wider. Dort, wo üblicherweise die Sitzungen des Gemeinderates stattfinden, haben die Mitarbeiterinnen der Gemeinde vorübergehend ihre Zelte aufgeschlagen.

Sowohl Amtsleiterin Margit Faschings, als auch ÖVP-Bürgermeister Alfred Brandstätters Schreibtische stehen im einstigen Sitzungssaal. „Es gibt keine Probleme in unserem Großraumbüro“, muss der Ortschef beim NÖN-Lokalaugenschein schmunzeln. Auch wenn es manchmal etwas laut werde, wenn alle im Saal zeitgleich telefonieren. „Aber auch das ist kein Problem, schließlich kann einer von uns in die Räumlichkeiten der Feuerwehr gleich nebenan ausweichen“, so Brandstätter im Gespräch.

Im April, also vor wenigen Wochen, startete der Umbau der Gemeinde, die NÖN berichtete. Ziel ist es nicht nur, moderne Amtsräumlichkeiten zu schaffen, sondern auch, die Praxis der Gemeindeärztin im erneuerten Amtshaus unterzubringen. „Wir liegen sehr gut im Zeitplan, die Arbeiter sind sehr fleißig“, lobt Brandstätter. Ende November sollen dann die neuen Amtsräumlichkeiten bezogen werden, gibt der Ortschef Einblick in den Zeitplan. „Im ersten Geschoss finden sich dann die Amtsräume, im Erdgeschoss die Ordination und im zweiten Obergeschoss Wohnungen.“ Mit der Installierung eines Lifts werde man auch der Barrierefreiheit gerecht, fügt der Ortschef hinzu.

Die Gesamtkosten für das umfassende Bauprojekt belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro.