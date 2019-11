Die ÖVP Zöbern stellte im Rahmen einer Klausur die Weichen für die kommende Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020: Man habe ein „buntes, motiviertes Team zusammengestellt“, welches man in den kommenden Wochen präsentieren werde, so Gemeinderat Martin Grasel gegenüber NÖN.at. Seit der Reform der Ortspartei erfolge die Kandidatenauswahl nicht mehr über die Bünde, sondern „rein nach allgemeinen Kriterien“, wie Grasel weiter ausführt.



Umwelt, Wirtschaft und Nahversorgung als Themen

Im Zuge der Klausur widmete man sich auch Themen für die Zukunft der Gemeinde, wie Grasel erklärt. Diese seien etwa Landwirtschaft, Umwelt, Ortskernbelebung, Stärkung des Wirtschaftsstandortes, Wohnraum, Nahversorgung oder die Sicherung des Schulstandortes gewesen. „Erst kürzlich konnten wichtige Projekte wie das Dorfzentrum mit neuem Gemeindeamt und der Gemeindearztpraxis im Ortszentrum sowie neue Maßnahmen zur Wohnraumschaffung umgesetzt werden“, führt Grasel aus.



Brandstätter ist Spitzenkandidat

Personell sind die Weichen ebenso gestellt – auch wenn man die Zusammensetzung der Liste erst in rund drei Wochen präsentieren will. Klar ist, dass Bürgermeister Alfred Brandstätter als Listenerster ins Rennen gehen wird. Auf den weiteren Plätzen folgen Vizebürgermeister Manfred Vollnhofer sowie die Gemeinderäte Hermann Schwarz, Ferdinand Piribauer und Monika Schindler.