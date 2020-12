Thomas Schaden, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) Niederösterreich und Martina Klengl, Vizepräsidentin des SWV NÖ, übergaben 4.000 Euro an Reinhard Hundsmüller, den Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreich.

„Am Ende ihres Lebensweges sehnen viele Menschen noch ein bestimmtes Ereignis herbei. Der Samariterbund erfüllt solche Wünsche. Es hat sich gezeigt, dass das Abschied-Nehmen vielen Menschen dann leichter fällt. Zum Einsatz kommt ein Fahrzeug mit medizinischer Spezial-Ausstattung“, erklärt Reinhard Hundsmüller die „Wunschfahrt“. in einer Aussendung.

Die elfte Golf-Trophy des SWV NÖ, die am 19. September im „Golf-Eldorado“ in Zöbern stattgefunden hat, stand auch im Zeichen der Samariter-,,Wunschfahrt": „Ich bedanke mich bei allen Spenderinnen und Spendern, die im Rahmen unserer Golf-Trophy dieses wertvolle Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes unterstützt haben. Ohne ihr Engagement hätten wir diese namhafte Summe nicht erreicht“, freute sich Thomas Schaden bei der Übergabe. „Unsere Golf-Trophy ist nicht nur ein beliebtes Event für UnternehmerInnen aus ganz Niederösterreich um sich auszutauschen und zu vernetzen, sondern ist immer auch eine soziale Initiative. Es freut mich, dass wir dieses Jahr mit der Wunschfahrt besonders schwerkranke Kinder unterstützen können. Das ist auch den vielen TeilnehmerInnen bei unserem Turnier zu verdanken“, wird Golf-Trophy-Organisatorin Martina Klengl in der Aussendung zitiert.