Sie wurde 1980 von Franz Mayerhofer initiiert und bis 1990 von Willibald Kollenhofer als Obmann geleitet – die Rede ist von der Zöberner Ortsgruppe des NÖ Seniorenbundes. Mit einem Jahr Verspätung beging die ÖVP-Teilorganisation in Zöbern am Sonntag ihr 40-jähriges Jubiläum inklusive Fahnenweihe. Den Gottesdienst zelebrierte Zöberns Pfarrer Helmut Gschaider gemeinsam mit Jennersdorfs Stadtpfarrer Franz Brei, im Gasthaus Gansterer ging anschließend der Festakt über die Bühne.

Lobende Worte für die Aktivitäten des Seniorenbunds gab es dabei von allen Seiten – Bürgermeister Alfred Brandstätter (ÖVP) meinte, 40 Jahre Seniorenbund würden „mit 40 Jahren Aktivitäten in Zöbern“ einhergehen. Brandstätter nannte unter anderem den Seniorenfasching, der „weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt“ sei.

Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP) würdigte „die Kontinuität, die Verlässlichkeit, die Stabilität“, für die der Seniorenbund stehe: „In Zeiten, in denen das ,Ich‘ für viele im Vordergrund steht, ist das ganz besonders wichtig“, lobte Hauer. Dankesworte ergingen vor allem an Ortsgruppenobmann Sepp Spanring, der die Geschicke seit 2014 lenkt – unter anderem vom frisch wiedergewählten NÖ Senioren-Landesobmann Herbert Nowohradsky, seiner ersten Stellvertreterin Magdalena Eichinger sowie Bezirksobfrau Hermine Knöbel, die Spanring das Ehrenzeichen in Silber überreichte. Als „Fahnenpatinnen“ fungierten übrigens geschäftsführende Gemeinderätin Monika Schindler (ÖVP) und Gemeinderätin a. D. Rosi Kronaus.

Mehr dazu in der Print-Ausgabe der NÖN Neunkirchen!