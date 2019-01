Im Beisein zahlreicher Ehrengäste und der Schüler fand an der VS und NMS Zöbern die Verabschiedungsfeier für Oberschulrätin Brigitta Glatz statt.

Mit 1. Dezember des Vorjahres trat Brigitta Glatz ihren Ruhestand an - am Dienstagvormittag wurde die langjährige Pädagogin und Direktorin der drei Volksschulen Ober- und Unteraspang sowie Zöbern offiziell verabschiedet. Einerseits von den Schülerinnen und Schülern, die die 65-Jährige mit musikalischen Einlagen ehrten (etwa mit "Dankeschön für die Zeit" nach der Melodie von Helene Fischer's "Atemlos"), andererseits von Lehrerkollegen sowie Vertretern der Gemeinde Zöbern, in welcher die Feier auch stattfand.

Hauptberuflich Direktorin, nebenberuflich Buchautorin

In ihrer Laudatio würdigte Glatz' Nachfolgerin als Volksschuldirektorin, Petra Reichmann-Farcher, die Arbeit der Zöbernerin. Dabei ging Reichmann-Farcher nicht nur auf Glatz' schulische Laufbahn ein, die 1976 an der VS Krumbach startete, sondern auch auf ihre sonstige Arbeit - etwa, dass Glatz einst maßgeblich an der Erstellung der Zöbern-Chronik mitarbeitete oder im Jahr 2010 ihr Heimatbuch über Aspang Markt und Aspangberg-St. Peter veröffentlichte. Bei eben dieser Gelegenheit wurde ihr außerdem der Berufstitel "Oberschulrätin" verliehen. Reichmann-Farcher: "Die Fußstapfen, die Du hinterlässt, sind groß!"

Gute Wünsche für die neue Chefin

Lobende Worte kamen auch von Zöberns Bürgermeister Alfred Brandstätter (ÖVP) und Helmut Ertl, Vorsitzender der NÖ Landeslehrer. Glatz wiederum spielte den Ball zurück, dankte vor allem den Kindern und ihren Lehrerkolleginnen, aber auch Vertretern der Gemeinde, des angrenzenden Kindergartens, des Elternvereins und der Pfarre. Ihrer Nachfolgerin Petra Reichmann-Farcher wünschte Glatz "sehr viel Freude in dieser Aufgabe mit möglichst wenig Negativem."

Bei der Feier mit dabei: Vizebürgermeister Manfred Vollnhofer, geschäftsführende Gemeinderätin Helli Haas (beide ÖVP), Bürgermeister a. D. Johann Nagl, Pfarrer Helmut Gschaider, Kindergartendirektorin Maria Wachabauer, die ehemaligen Direktoren Irmgard Vollnhofer und Matthias Putz sowie NMS-Direktorin Claudia Pölzelbauer und Musikschuldirektor Toni Straka.

Die Verabschiedung der Aspanger Schulen findet am Donnerstag statt - mehr zu dieser und zur Feier in Zöbern könnt ihr in der nächsten Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN lesen, auch als E-Paper!