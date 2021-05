Da hat ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer wohl ein wenig zu voreilig gehandelt: Auf der Facebookseite des Bürgermeisters verkündete dieser einen riesigen Grundstücksankauf der Stadt, der laut SPÖ aber noch gar nicht in trockenen Tüchern ist. „Der Vertrag wurde noch nicht unterzeichnet. Es ist ein Wahnsinn, so etwas im Vorfeld zu verkünden, wenn es gar nicht stimmt. Ich hoffe, dass nun das Projekt nicht gefährdet ist“, ärgert sich SPÖ-Infrastrukturstadtrat Günther Kautz.

Konkret geht es um eine 20.000 Quadratmeter große Fläche der EVN, die direkt neben der Firma FWT beginnt und sich bis nach Peisching zieht. Der Grund ist für die Stadt insofern wichtig, weil sie kaum noch Fläche für Betriebsansiedelungen übrig hat, der Standort Neunkirchen aber gefragt ist. „Dies sichert nicht nur bestehende Arbeitsplätze, sondern bietet vor allem durch betriebliche Erweiterungen den Ausbau von Jobangeboten in der Stadt Neunkirchen. Regionale Arbeitsplätze sind nicht nur wichtig für die Menschen, sondern auch ein wichtiger Faktor für die Stadt“, ergänzte Osterbauer unter der Meldung über den Kaufvollzug auf Facebook.

Warum er das gemacht hat, obwohl das Grundstück noch gar nicht gekauft ist? Osterbauer spricht von einer „unnötigen Aufregung“ und holt zum Gegenschlag aus: „So wie die SPÖ agiert, gefährdet man das Projekt. Kautz war ja in die Verhandlungen eingebunden und ich habe eine mündliche Zusage, dass wir den Grund kaufen können. Ich hätte keinen Grund, an dieser mündlichen Vereinbarung zu zweifeln“, erklärt er. Zudem gebe es bereits sehr viele Interessenten für die Fläche, Osterbauer ist überzeugt, dass jeder Quadratmeter an den Mann gebracht werden kann.

Dass man auf einem guten Weg sei, wird auch von der EVN bestätigt: „Wir hatten sehr gute professionelle Gespräche mit der Stadt. Von unserer Seite ist nur noch ein internes Prozedere erforderlich“, erklärt EVN-Pressesprecher Stefan Zach auf Anfrage der NÖN.

Auch beim Koalitionspartner der Grünen ist man über die Kaufmeldung etwas irritiert: „Also, ich weiß noch nichts von einer Vertragsunterzeichnung. Da hat der Bürgermeister in Vorfreude möglicherweise etwas voreilig gehandelt“, so Vizebürgermeister Johann Gansterer.