SPÖ befürchtet Kostenexplosion bei Schulzubau in Neunkirchen

Der Zubau zur Mühlfeldvolksschule bereitet der SPÖ um Stadtrat Günther Kautz große Sorgen. Man befürchtet, dass es zu einer Kostenexplosion kommen könnte – und das zum Teil aus eigenem Verschulden, „weil nicht die Arbeiten gleich zu Beginn alle auf einmal ausgeschrieben wurden“, kritisiert Kautz. Man habe bereits damals mahnend den Zeigefinger gehoben.

Zwar wurden vor Beginn der Bauarbeiten, die aktuell voll im Gang sind, Gewerke für Baumeistertätigkeiten, Heizung, Lüftung und ähnliche Arbeiten ausgeschrieben, für den Rest gab es aber nur Kostenschätzungen. Als nun die neuen Anbote eintrudelten, kam das böse Erwachen: „Die Schlosserarbeiten wurden etwa auf 480.000 Euro geschätzt, nun liegen zwei Angebote vor, die beide über 950.000 Euro liegen“, verdreht Kautz die Augen. Ähnlich sei es bei der Wärmedämmfassade - auch hier würde die Kostenschätzung von 140.000 Euro sich beim Anbot auf 250.000 Euro erhöhen. „Das ist alles ein Wahnsinn. Die ursprünglichen Kosten von 6,8 Millionen Euro können so nie eingehalten werden“, befürchtet Kautz, dass die Gesamtkosten in Richtung 8 Millionen oder darüber gehen.

Stadtchef will zur Notbremse greifen

Auch ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer spricht von berechtigten Einwänden und ist über die Summen der aktuellen Anbote wenig erfreut: „Aber das ist immer so, wenn etwas teurer wird.“ Dennoch werde er alles daran setzen, dass die Gesamtsumme nicht oder nur kaum die ursprünglich geplanten Kosten übersteigen wird. Aus diesem Grund möchte er die Anbote nochmals prüfen lassen und hat bereits in dieser Woche ein Gespräch mit Architektin Elke Mitteregger geplant: „Wir müssen ausloten, wo wir Abstriche machen können.“ Ideen hat Osterbauer jedenfalls schon: „Es muss ja die Fassade nicht unbedingt aus Aluminium gemacht werden.

Dann wird der Zubau vielleicht optisch nicht ganz so schön, aber billiger!“ Wenig Freude mit der Situation hat man auch bei der FPÖ. Für Gemeinderätin Regina Danov wäre es besser gewesen, so wie „üblicherweise alle Gewerke auf einmal auszuschreiben.“ Allerdings meint sie auch, dass „aufgrund der rasant steigenden Rohstoffpreise sich die Anbieter aber größtenteils ohnehin auf keine Fixpreise einlassen wollen, demnach scheint es in diesem Fall daher ziemlich egal zu sein.“

Osterbauer will das Bauprojekt aber auf jeden Fall durchziehen. Für ihn gebe es auch keine Garantie, dass es bei einer gleichzeitigen Ausschreibung aller Gewerke nicht noch zu Nachforderungen oder Erhöhungen gekommen wäre.

