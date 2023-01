Neunkirchens Stadtmarketing und City-App verzögern sich

Werbung

Es waren zwei große Ankündigungen, mit denen Wirtschaftsstadtrat Peter Teix im Mai letzten Jahres aufhorchen ließ. Im Rahmen einer NÖN-Podiumsdiskussion zur Zukunft der Innenstadt stellte der ÖVP-Lokalpolitiker zum einen die Einführung eines Stadtmarketings, zum anderen die Gestaltung einer City-App in Aussicht. Beide Instrumente sollen die Neunkirchner Wirtschaft beleben, so der Tenor.

Schade, aber kein Fehlstart

Bürgermeister Osterbauer (ÖVP) will im Sommer mit dem Stadtmarketing starten. Foto: Grabner

Doch vorerst heißt es bei beiden Vorhaben noch „Bitte warten“: Zuletzt bereits für Anfang Jänner avisiert, soll das Stadtmarketing nun erst im Juli starten, wie Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) auf NÖN-Nachfrage sagt: „Wir hatten zwei potenzielle Personen im Auge, die das Stadtmarketing hätten leiten können – das hat allerdings nicht geklappt“, so der Stadtchef. Für das neue Jahr sei nun eine Ausschreibung geplant, insgesamt soll das Büro vorerst zwei Personen umfassen. „Anfangs werden sie sich primär um stadtbezogene Veranstaltungen und deren Organisation kümmern, dann kann das Aufgabenfeld erweitert werden“, skizziert der Stadtchef grob seine Pläne.

„Wir hatten zwei potenzielle Personen im Auge, die das Stadtmarketing hätten leiten können – das hat allerdings nicht geklappt“

Klar ist, dass das Stadtmarketing eigene Büroräumlichkeiten erhalten soll – wo diese liegen werden, ist zurzeit aber ebenso offen. Ins Auge gefasst hatte der Bürgermeister zuletzt die frühere „Neuroth“-Filiale am Hauptplatz. „Das ist eine Option, es gibt noch eine andere. Prinzipiell wäre der Hauptplatz natürlich ein guter Standort“, sagt Osterbauer.

Nächster Schritt in Sachen Stadtmarketing sei nun eine Ausschreibung nach einem Leiter oder einer Leiterin, so der Stadtchef. Fix scheint auch eine Auslagerung des Stadtmarketings in die Neunkirchner Wirtschaftsbetriebe GmbH. Die Verschiebung sieht Osterbauer nicht allzu tragisch: „Das soll kein Schnellschuss sein!“ Eine Realisierung sei aber jedenfalls „mein Wunsch“, sagt er.

Kritik von Unternehmern wurde von Politik „gehört“

Wirtschaftsstadtrat Peter Teix (ÖVP) stellt die City-App für Ende Jänner in Aussicht. Foto: Grabner

Weniger Vorlaufzeit gibt es unterdessen für die City-App, auf der städtische Betriebe künftig über ihr Angebot informieren können. Ursprünglich war deren Start für „spätestens Jänner“ anberaumt, zuletzt liebäugelte Wirtschaftsstadtrat Peter Teix (ÖVP) allerdings schon mit einem Beginn zum Weihnachtsgeschäft. Nun ist es doch wieder Ende Jänner. „Wir haben gesehen, dass das Weihnachtsgeschäft parallel zum Aufbau der App für die Unternehmer schwer zu bewältigen war. Ich bin jetzt aber zuversichtlich, dass wir mit Ende Jänner tatsächlich ‚on air‘ gehen können“, sagt Teix. Das Interesse sei jedenfalls gegeben: Rund 20 Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich Teix zufolge mittlerweile für das Service angemeldet, „ich hoffe natürlich, dass es noch weitere werden“, ergänzt der Wirtschaftsstadtrat.

Kritische Wortmeldungen, die den Informationsfluss zur Einrichtung der App bemängelt hatten, habe man „gehört und aufgenommen“, so Teix. Diesbezügliche Wortmeldungen hatte es etwa bei der Generalversammlung des Vereins „Aktive Wirtschaft“ gegeben – so war etwa von unkoordinierter Aufklärungsarbeit gesprochen worden. Teix gegenüber der NÖN: „Ich habe daher ein Gespräch mit dem zuständigen Betreuer geführt, um diese Dinge zu verbessern. Jetzt sollte es besser laufen!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.