Streit um Neunkirchner Sammeltaxi-Projekt geht in die nächste Runde

Wie berichtet hatte die Neunkirchner SPÖ mit 1. Februar ihr City Taxi-Projekt ins Leben gerufen: Ein Taxi, das von den Clubabgaben der Gemeinderäte finanziert, Fahrten für ältere oder gehandicapte Menschen von Haustür zu Haustür ermöglicht. Parallel dazu arbeitete die Stadtregierung an einem Anrufsammeltaxi-Modell, das an bestimmten Haltestellen Neunkirchner ein- und aussteigen lässt. Doch bei der europaweiten Ausschreibung hatte sich kein Taxiunternehmen für das Angebot interessiert. Das Projekt geriet ins Stocken.

Deswegen wurde die Idee geboren, die beiden Ideen zu vereinen. Ohne Ergebnis bislang, denn so Kautz: „Die Stadtregierung sucht 100.000 Ausreden, damit sie das Projekt in die Länge ziehen kann und auf Zeit gespielt wird. Dabei ist gar nicht viel zu tun, denn wir haben beweisen, wie es geht und das mit der Hälfte des Geldes. Mit rund 30.000 bis 40.000 Euro pro Jahr wäre man durch.“

ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer bestätigt die stockenden Gespräche: „Das ist ein laufender Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Es gibt noch einige offene Fragen, etwa wie weit wir damit gehen? Wer kann aller mitfahren? Und dann müssen wir ausschreiben auch noch...“

Die von der SPÖ finanzierten Gutscheine reichen noch bis in den Sommer: „Dann ist die Stadt gefordert“, so Kautz, „sonst wird das Projekt leider auslaufen.“ Für Osterbauer ist das letzte Wort in der Causa noch nicht gesprochen: „Ich sehe das insgesamt nicht so negativ wie Kautz. Wir werden die Gespräche fortsetzen, wenn die SPÖ auch bereit dazu ist!“