Hinter der ehemaligen Spinnerei in Rohrbach (Gemeinde Ternitz) liegt eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 1840 zurückreicht.

Karl Schweigl, derzeitiger Besitzer, möchte das heutige Betriebsgebiet um weitere 32.000 m² erweitern und Firmen, die sich in Ternitz ansiedeln möchten, Platz bieten.

Junge Firmen im Fokus

Vor allem junge Firmen sollen von dem Angebot des 75-Jährigen profitieren können. „Es gehören auch noch einige Felder zum Besitz von Herrn Schweigl. Diese möchte er nun aber verpachten bzw. vermieten“, so Ulrike Stangl, Verwalterin des Rohrbacher Spinnerei-Geländes.

Auf 32.000 m² Betriebs- und Baugelände schafft Projektentwickler Thomas Klauser Platz für dreizehn Betriebe. „Die Betriebe ersparen sich künftig die Investition für Grundstücke und benötigen nur mehr das Kapital für die Betriebsgebäude und die Betriebsmittel“, so Klauser. Interessierte können sich unter 0664/2306368 melden.

„Die Betriebe ersparen sich künftig die Investition für eure Grundstücke!“Thomas Klauser, Baumeisterund Projektentwickler.

Die Rohrbacher Spinnerei selbst zählt zu einem der ersten Industriebetriebe in der Stadtgemeinde. 1840 eröffnete Josef Mohr die „Mu(h)r-Fabrik“, die später jedoch mit einer Fabrik in Möllersdorf (Bezirk Baden) zusammengelegt wurde.

Dreißig Jahre später schlitterte die „Manufaktur-Fabrik“ in eine Krise, die am Ende im Jahr 1889 zum Verkauf an die Pottendorfer Baumwollspinnerei und Zwirnerei führte.

Streiks führten zu Tag der Arbeit

Nach einem Brand im frühen 20. Jahrhundert wurde die Spinnerei radikal modernisiert und in eine Weberei für 390 Webstühle umgebaut.

Zu diesem Zeitpunkt stieg auch die Unzufriedenheit der Arbeiter. Diese beschwerten sich über unzureichenden Lohn und unmögliche Arbeitsbedingungen.

Nach wochenlangen Verhandlungen und Streiks konnte zwischen Werksleitung und Arbeitern eine Einigung erzielt werden. Damals wurde auch beschlossen, dass die Arbeiter ab jetzt am 1. Mai immer frei haben.

Flugzeugteile statt Zellwolle

Noch vor Kriegsbeginn wurde von Baumwolle auf den neuen Spinnstoff Zellwolle umgestellt. Nachdem der Zweite Weltkrieg begonnen hatte, wurde die Zulieferung der Rohstoffe allerdings immer geringer und die Arbeiter wurden zum Kriegsdienst eingezogen.

Hier im Bild ein Teil des Betriebsgeländes der ehemaligen Rohrbacher Spinnerei. Hier im Bild ein Teil des Betriebsgeländes der ehemaligen Rohrbacher Spinnerei. zVg

Die Bemühungen, die Spinnerei auch während der Kriegsjahre aufrechtzuhalten, hat das damalige Reichsministerium verhindert. Die Textilmaschinen wurden abgebaut, um dort Flugzeugteile herstellen zu können.

Eine Belegschaft von 1.668 Personen leistete damals ihren Dienst. Die Spinnerei war unter dem Decknamen „Hans Bauer & Karl Schranz Schrauben & Nietenfabrik“ bekannt. Zwangsarbeiter wurden damals in einem Lager in Rohrbach untergebracht und verrichteten dort Arbeiten für die Wiener Neustädter Flugzeugwerke.

Mittlerweile wieder 15 Betriebe angesiedelt

Nach Kriegsende wurde die Spinnerei von russischen Soldaten übernommen, ehe wieder mit der Erzeugung von Garnen und Webwaren begonnen wurde.

1967 wurde das Werk schlussendlich stillgelegt und von der Firma „Huber Trikot Austria“ erworben, ehe Süßwarenhändler Karl Schweigl das Betriebsgelände im Jahr 1989 gekauft hat und auch jetzt noch besitzt.

Unter der Ära des heute 75-Jährigen haben sich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Spinnerei wieder 15 Betriebe angesiedelt. Auch Wohnungen befinden sich auf dem Areal der ehemaligen Rohrbacher Spinnerei.