Laut APA-Meldung soll das Mädchen das Auto eines 17-Jährigen übersehen haben und ohne zu bremsen in eine Kreuzung eingefahren sein. So berichtet auch die niederösterreichische Polizei am Mittwoch in einer Presseaussendung. Der Notarzthubschrauber transportierte die Verletzte in die Klinik Donaustadt nach Wien.