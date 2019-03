Kurz vor Start seiner Tournee war Feistritz‘ Ö3-Chartstürmer und Musiker Luke Andrews in der Vorwoche gleich mehrmals zu Gast in Fernseh- oder Radiostationen.

Luke Andrews zu Gast im ORF 2-Vorabendmagazin "Studio 2". | ORF

Am Montag brachte Luke seinen neuen Song „Happy Day“ bei den Moderatoren Birgit Fenderl und Norbert Oberhauser in der ORF 2-Vorabendsendung "Studio 2" dar, am Mittwoch wurde er von ORF NÖ-Radiomoderatorin Birgit Perl interviewt.

Für Luke Andrews tolle Auftritte, wie er gegenüber der NÖN meint: "Mich freut es immer riesig, bei einer ORF Produktion dabei sein zu dürfen. Die professionelle Arbeitseinstellung und die Energie, die man in den Studios vermittelt bekommt, beeindrucken mich sehr. So fühlt man sich auch selbst sicher und aufgehoben."

Das Radio NÖ-Team war Luke bereits durch seinen Auftritt in der Jahresrückblickesendung bekannt: "Da ist es dann natürlich immer schön, diese Leute wieder zu sehen. Auch das Interview mit Radio NÖ-Moderatorin Birgit Perl, die ich von der Starnacht in der Wachau schon kannte, war super entspannt und gemütlich."