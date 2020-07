Aufgrund zweier Covid-19-Fälle wurde die Puchberger Bankstelle vorübergehend geschlossen, bestätigte die Raiffeisenbank Schneebergland am Dienstagnachmittag auf eine entsprechende Anfrage durch NÖN.at. Noch am heutigen Tag werde durch eine Spezialfirma eine Kaltvernebelung aller Räume sowie eine Flächendesinfektion durchgeführt, hieß es außerdem.

Inzwischen seien alle Mitarbeiter der örtlichen Bankstelle auf das Coronavirus getestet worden. „Wir weisen zwei positive Ergebnisse und ein negatives auf. Zwei weitere Testergebnisse sind zurzeit noch ausständig, diese erwarten wir bereits morgen. In Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft wurden alle Kunden verständigt, mit denen ein länger als 15 Minuten andauernder Kontakt stattgefunden hat, es wurden die dafür vorgesehenen Maßnahmen eingeleitet“, so Karin Seyser von der Kommunikationsabteilung der Raiffeisenbank Schneebergland.



Hygienemaßnahmen werden eingehalten

Nach Durchführung der Hygienemaßnahmen werde man die Bankstelle wieder für Beratungen und eingeschränkt auch für Kassentätigkeiten öffnen. „Ab Donnerstag dieser Woche können wir voraussichtlich die Bankstelle wieder in Betrieb nehmen“, so Seyser. Die vorläufigen Öffnungszeiten: Donnerstag, 23. Juli von 8 bis 12 Uhr, Dienstag, 28. Juli von 9 bis 12 Uhr sowie Donnerstag, 30. Juli von 8 bis 12 Uhr. „Außerhalb der angeführten Zeiten haben Kunden die Möglichkeit, ihre Bankgeschäfte im Selbstbedienungsbereich abzuwickeln sowie das Onlinebanking ,Mein Elba' dafür zu nutzen“, ruft Seyser in Erinnerung.

Abseits dessen betont man, dass sich alle Mitarbeiter streng an die Covid-19-Regeln der Bundesregierung halten würden. „Mit dieser Vorgangsweise wollen wir zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Virus beitragen“, so die Bank in einem Statement.