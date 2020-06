Gleich zwei Eisenbahnkreuzungen in der Region sind bis einschließlich 10. Juni gesperrt. Sowohl jene in Hütten (Kienegger Straße), als auch jene in Olbersdorf (bei Autohaus Hessler), wie die Gemeinde Thomasberg auf ihrer Homepage bekanntgab. Notwendig ist dies aufgrund "dringend notwendig gewordener Sanierungsarbeiten", wie es heißt. Es wird ersucht, Ausweichrouten zu benützen.