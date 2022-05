Brückensperre in Neunkirchen sorgt für Debatten

Werbung

Dass die Brücke in der Wiener Straße beim gleichnamigen Wirt als Sanierungsfall gilt und dringend neu gebaut werden muss, ist Fakt. Passieren soll das Ganze im Zuge einer Komplettsperre in den Monaten Juli und August. Für die SPÖ und die Wirtschaft eine wenig zufriedenstellende Situation, zumal laut Stadtrat Günther Kautz auch die Sanierung in einer anderen Variante möglich gewesen wäre: „Nämlich jeweils eine Seite zu machen und somit die Brücke weiterhin benutzbar sein zu lassen!“

Allerdings, so Kautz, sei dieser Umstand nicht einmal überlegt worden: „Wir durften kein Anbot einholen, es wurde einfach über die Köpfe hinweg entschieden“, ist er auf ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer diesbezüglich nicht gut zu sprechen. „Ist auch okay, aber dann wird er mit dem Ärger der Leute und der Wirtschaft auch leben müssen. Denn die geplante teilweise Umleitung über den Panoramapark halte ich nicht sehr für gemütlich!“

Halbseitige Baustelle nur schwer möglich

ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer versteht die Kritik nicht: „Ich bin zwar kein Experte, aber mir haben Fachleute versichert, dass eine halbseitige Sanierung wegen der vielen komplizierten Unterbauten wie etwa der Wasserleitung sehr kompliziert oder gar nicht durchführbar gewesen wäre.“ Im Gegenteil, so der Stadtchef, die Bauarbeiten hätten so noch länger gedauert und wären teurer geworden. Er will nun in den kommenden Tagen die Unternehmer persönlich über die Streckensperre informieren.

Dort zeigt man sich geteilter Meinung, siehe Umfrage unterhalb. Tenor: Wenn es gemacht werden muss, dann ist das in Ordnung. Wichtig wäre den Unternehmern vor allem eine exakte Beschilderung und genaue Information der Bevölkerung, nach Möglichkeit auch jener, die von auswärts kommt.

„Wir haben uns bemüht, die beste Lösung zu finden und dafür auch extra die Sommermonate genommen, weil da weniger Verkehr und auch sonst weniger los ist. Wichtig sind auch hohe Temperaturen, um gut asphaltieren zu können“, erklärt Osterbauer. Die Beschilderung werde jedenfalls „gut, umfangreich und ausreichend“ sein.

Umleitungen hängen

von Fahrzeughöhe ab

Für die Verkehrsteilnehmer gibt es zwei Umleitungsvarianten (siehe Infobox), die von der Höhe des Fahrzeuges abhängen. Da generell die Urbangasse als neue Einfahrtsstraße in die Innenstadt während der Bauarbeiten vorgesehen ist, sich aber dort die niedrige Unterführung („Dorsche“) befindet, müssen größere und vor allem höhere Fahrzeuge einen weiteren Anfahrtsweg in Kauf nehmen. „Zur Sicherheit stellen wir vor der Dorsche auch noch ein Höhenmessgerät auf“, ergänzt Stadt-Pressesprecherin Susanne Kohn. Fußgänger und Radfahrer müssen über den Panoramapark ausweichen, eine Ersatzquerung ist vor Ort während der Baustelle nicht möglich. Durchführen wird die Neuerrichtung der Brücke die Brückenbauabteilung des Landes. Insgesamt sind dafür rund 200.000 Euro budgetiert. Hinzu kommen noch die Kosten der Asphaltierungsarbeiten, die auf etwa 20.000 Euro geschätzt werden. Die komplett neu errichtete Brücke wird zukünftig sechs Meter breit sein und über eine Spannweite von zwölf Meter verfügen. Sie soll spätestens Ende August in Betrieb genommen werden. „Wenn alles nach Plan verläuft, vielleicht auch etwas früher. Auf jeden Fall aber vor Schulbeginn“, verspricht der Bürgermeister.

Zwei Monate wird durch die Brückensperre ein wichtiges Nadelöhr in die Innenstadt gesperrt sein. Die NÖN wollte wissen, was die Neunkirchner Wirtschaftstreibenden von diesem Umstand halten.

Kein guter Start

