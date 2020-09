Zwei Schulklassen geschlossen .

Nun hat der Virus auch die Bildungseinrichtungen in der Bezirkshauptstadt erreicht: Nach positiven Fällen bei Schülern in der 3. Klasse der Handelsschule und der 4. in der Mittelschule Schoellerstraße wurden beide Klassen in Absonderung geschickt und werden ab sofort im ,,Distance Learning" unterrichtet.