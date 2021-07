Am Samstag zog sich ein 33-jähriger Bergsteiger aus Wien bei einem Sturz auf dem Bärenlochsteig Kopfverletzungen zu. Er wurde von einem zufällig vor Ort befindlichen Bergretter der Ortsstelle Reichenau erstversorgt.

Am Sonntagvormittag kam es zu einem Unfall in der ersten Seillänge der Kletterroute „Nix für Suderer“ in der Klobenwand, nachdem ein Griff ausgebrochen war. "Der 36-jährige Pole erlitt dabei Verletzungen im unteren Rückenbereich", informiert Sabine Buchebner-Ferstl, Pressesprecherin der Bergrettung.

In beiden Fällen wurden die Verletzten mithilfe eines Taus vom Notarzthubschrauber geborgen und ins Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen, berichtete die Bergrettung in einer Aussendung.