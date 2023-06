Nach Übergriff in Payerbach: Gemeinde sichert Polizei Unterstützung zu

Mit einem tragischen Vorfall endete in der Nacht von Samstag auf Sonntag die beliebte „Ö3-Disco“ im Payerbacher Park. Wie NÖN.at bereits gestern, Montag, berichtet hatte, wurden laut Bezirkspolizeikommando zwei Burschen am Weg zum Bahnhof niedergeschlagen und verletzt. Die beiden Verletzten dürften von einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen angegriffen worden sein, so Bezirkspolizeikommandant, Oberstleutnant Johann Neumüller. Im Internet kursierte abseits dessen die Botschaft einer Mutter eines der Verletzten - sie sprach davon, dass die Burschen einem Mädchen, das von einer Gruppe verfolgt worden sein soll, zur Hilfe eilen wollten und dabei attackiert wurden.

Die Marktgemeinde Payerbach wandte sich am Dienstag an die Öffentlichkeit, man bedaure den Vorfall und wolle die Exekutive bei der Ausforschung des oder der Täter unterstützen, so Mediensprecher und Gemeinderat Christoph Rella. Wichtig ist ihm zu betonen, dass sich der Vorfall „lange nach Beendigung der Ö3-Disco, die am selben Abend im mehrere hundert Meter entfernten Payerbach Kurpark stattgefunden hat“, ereignete. „Zum Tatzeitpunkt war das Gelände bereits geschlossen, weder die Security noch die Mitarbeiter hatten von dem Angriff Kenntnis und konnten so auch nicht eingreifen“, so Rella.

Laut Gemeinde musste nach dem Vorfall einer der Verletzten ins Krankenhaus gebracht werden, er befinde sich aber auf dem Weg der Besserung. Die Ermittlungen der Polizei laufen.