Schattendorf: Schwierige Aufarbeitung der Tragödie

Am ersten Prozesstag hatte sich der 19-jährige Angeklagte, ein syrischer Staatsbürger mit Wohnsitz im Bezirk Neunkirchen, schuldig bekannt. Er gab zu, dem später verstorbenen 42-jährigen Discobesucher einen Schlag verpasst und dessen Freund kurz danach mit zwei Faustschlägen die Nase und die Augenhöhle gebrochen zu haben.

Hingegen bekannte sich der Zweitangeklagte, ein 17-jähriger Burgenländer, nicht schuldig. Ihm wurde vorgeworfen, den 42-jährigen mit einem Schlagring verletzt zu haben.

Am zweiten Prozesstag, 20. September, begann die Serie der Zeugeneinvernahmen mit der Befragung einer 16-jährigen Schülerin, die bei der Polizei angegeben hatte, dass sie von dem später Verstorbenen auf der Tanzfläche der Disco von hinten umschlungen und nach hinten gezogen worden sei.

Das habe sie Freunden erzählt, darunter sei der 17-jährige Angeklagte gewesen. Diese hätten angekündigt, sie würden den Discobetreiber auf das Verhalten des 42-Jährigen informieren.

Daraufhin seien die Burschen des Lokals verwiesen worden.

An Details konnte sich die Schülerin vor Gericht nicht mehr erinnern. Sie habe die Ereignisse des Abends „verdrängt“. „Weil es so schlimm war?“, fragte Richterin Birgit Falb. „Ja“, sagte die Schülerin.

Ein Mädchen habe draußen den 42-Jährigen zur Rede gestellt. Dann habe dieser einem Jugendlichen eine Ohrfeige gegeben, „Danach hörten wir noch eine Flache“, so die Jugendliche. Sie sei dann weggegangen: „Wir wollten das nicht sehen.“

Bei der Polizei hatte sie zu Protokoll gegeben, dass der 17-Jährige ihr am nächsten Tag schrieb: „Das habe ich nur wegen dir gemacht.“

Eine 20-jährige Frau berichtete, sie sei mit Freundinnen bei einer Rauchpause im Freien gestanden, als der 42-Jährige von einem Jugendlichen mit der Hand auf den Kopf geschlagen wurde. „Der Mann fiel in unsere Richtung“, sagte die Zeugin. „Wir riefen die Rettung und leisteten Erste Hilfe.“

Eine 24-jährige Augenzeugin erzählte, dass der 19-Jährige weglaufen wollte, nachdem der 42-Jährige zu Boden gegangen war. „Ich sagte: Steh' dazu, was du gemacht hast!“ Der Syrer habe geantwortet: „Was wollt's machen? Wenn ich anruf', dann kommen 20 Leute, die f***** euch alle und die Polizei gleich mit.“

Sie habe beobachtet, wie der Syrer den Freund des 42-Jährigen, der ihn aufhalten wollte, schlug. „Da ist dann das Blut geronnen“, sagte die Zeugin.

Ein weiterer 29-jähriger Augenzeuge berichtete, er habe gehört, wie Jugendliche den 42-Jährigen zur Rede stellten: „Was gibt dir das, wenn du einer 14-Jährigen auf den Po greifst?“

Er habe nur einen Schlag auf den 42-Jährigen mitbekommen. Dass der 17-Jährige von hinten auf den später Verstorbenen schlug, habe er nicht bemerkt, so der 29-Jährige. Hinter dem 42-Jährigen sei nur er selbst gestanden.

„Irgendetwas passt nicht“, stellte die Richterin fest. Das 42-jährige Opfer müsse mehr als einen Schlag erhalten haben, das sei später bei der Untersuchung des Mannes festgestellt worden.

Befragt wurde auch der Sohn der Restaurantbesitzer, der in dieser Nacht Dienst an der Bar in der Disco machte. Er habe beobachtet, wie der 42-jährige bei der Garderobe „kerzengerade wie ein Brett“ umgefallen sei.

„Wie stark war er alkoholisiert?“, fragte die Richterin. „Es war grenzwertig“, sagte der Gastronom.

Den Vorfall bei der Garderobe schilderte auch eine 16-jährige Schülerin, die an dem Abend mit dem 19-jährigen Angeklagten und ihrem Freund in der Disco war. Der 42-Jährige soll sie selbst und eine Freundin „angegriffen“ haben.

„Er kippte um und fiel mit dem Kopf auf“, sagte die Schülerin. Sie habe dann mitgeholfen, den 42-Jährigen ins Freie zu bringen.

Unten in der Disco habe sie auch mitbekommen, dass der 17-Jährige einem Mädchen einen Schlagring zeigte.

Von Schlägen auf den 42-Jährigen habe sie nichts mitbekommen, so die Schülerin. Jedoch war sie dabei, als das zweite Opfer, der 41-jährige Freund des 42-Jährigen, den 19-Jährigen aufhalten wollte. Sie habe sogar einen Faustschlag des 41-Jährigen in die Rippen erhalten. „Mir blieb kurz die Luft weg“, so die Schülerin.

Mehrfach vorgespielt wurde ein 26 Sekunden langes Handy-Video, das ein 19-Jähriger vor Ort angefertigt hatte. „Ich hatte Schreie gehört: Draußen ist eine Fetzerei!“ „Da habe ich mein Handy gezogen und gefilmt“, so der Zeuge.

Das Video habe er der Polizei übergeben.

Einigkeit bestand im Gerichtssaal dahingehend, dass der 19-Jährige in den Videoszenen zu sehen war. Der 17-Jährige bestritt, gefilmt worden zu sein. Zu sehen sei ein Jugendlicher, der ihm ähnlich sehe.

Dies bestätigte auch sein Vater: „Ich kenne meinen Sohn!“