Adventmeile Seebenstein: Unbekannte brachen 17 Hütten auf

So erfolgreich und gut besucht die diesjährige Adventmeile in Seebenstein auch war, einen Wermutstropfen gibt es für das Organisationsteam rund um Christl Trimmel und den Obmann des Fremdenverkehrs- und Dorferneuerungsvereins Walter Seitz: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden gleich 17 Hütten aufgebrochen.

Rund 6.000 Besucher waren es, die dieses Jahr die Adventmeile in Seebenstein sehen wollten. „Die erfolgreichste, die wir je hatten“, freut sich der Obmann des Organisationsvereins, Walter Seitz. Doch der neue Besucherrekord wurde am zweiten Tag der Meile durch einen erstmaligen Vorfall überschattet. Am Sonntagmorgen kam zum Vorschein, dass in der Nacht 17 Hütten aufgebrochen worden waren. „Gestohlen wurde nicht viel bis auf ein paar Bierflaschen. Es waren auch hauptsächlich Hütten betroffen, in denen Alkohol verkauft wurde“, erzählt Walter Seitz am Montag. Er vermutet, dass die Täter schlicht auf der Suche nach Alkohol waren. Die Polizei wurde informiert und ermittelt nun.

Der Schaden an den Hütten selbst ist laut Seitz kein allzu großer: „Genau kann ich es aber noch nicht sagen.“

