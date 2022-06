100 Jahre NÖ So feiert die Gemeinde Ferschnitz mit!

I ch bin froh und stolz in Niederösterreich leben zu dürfen, in einem Bundesland, das sich in den letzen 100 Jahren, trotz vieler Schwierigkeiten, wie zum Beispiel dem Eisernen Vorhang, hervorragend entwickelt hat.