Evangelische feiern Jubiläum

Knapp 37.000 Evangelische leben in Niederösterreich. Sie alle sind in der Superintendenz mit ihren insgesamt 28 Pfarren vertreten. Gegründet wurde die Superintendenz Niederösterreich vor 75 Jahren – damals in Baden. 1998 erfolgte die Übersiedelung nach St. Pölten.

Dieses Jubiläum wurde nun mit einem Festsitzung der Superintendentialversammlung, in der Delegierte aus allen niederösterreichischen Pfarrgemeinden zusammenkommen, im Landtagssitzungssaal in St. Pölten begangen.

Landtagspräsident Karl Wilfing verwies dabei auf die große Bedeutung des evangelischen Glaubens in der NÖ-Geschichte – dokumentiert beispielsweise durch die Schallaburg, die einst ein geistiges Zentrum des Protestantismus war – und die Rolle der Kirchen generell: „In unserer gegenwärtigen Situation ist es wichtig, dass es die Kirchen gibt, die Hoffnung geben.“ Die Evangelische Kirche zeichne heute „Gemeinsinn, Verständnis für andere und Verantwortung für die Schöpfung aus".

1981 letzte Festsitzung im Landtagssaal - damals noch in Wien

Superintendentialkuratorin Gisla Malekpour, die gemeinsam mit Superintendent Lars Müller-Marienburg an der Spitze der Superintendenz steht, betonte: „Die 75 Jahre waren reich an Arbeit und Unwegsamkeit, aber viel reicher an Freude und Gemeinsamkeit.“ Müller-Marienburg ergänzte, dass der Auftrag der Kirche nicht an den Kirchenmauern ende: „Auch, wenn wir nur wenige sind, sind wir nicht nur für uns selbst da, sondern für das ganze Land.“ Dass die kirchliche Festversammlung im Landtagssitzungssaal stattfinden kann - zuletzt war dies 1981 anlässlich der Feiern zum 200-Jahr-Jubiläum des Toleranzpatents der Fall - sei „nicht selbstverständlich, sondern ein wertschätzendes Zeichen, dass das Land die Evangelische Kirche als Partnerin und selbstverständlichen Teil dieses Landes sieht“.

Bischof Chalupka: "Dankbarkeit, dass es uns noch gibt"

Bischof Michael Chalupka erinnerte an den Auftrag der Kirche, der vor 75 Jahren derselbe gewesen sei wie heute: „Trost und Hoffnung spenden, die begründet ist im Evangelium.“ Das gelte in Zeiten multipler Krisen ganz besonders. Die Evangelische Kirche habe sich nach dem Versagen im Zweiten Weltkrieg völlig neu aufstellen müssen, das Jubiläum sei nun von Dankbarkeit und Demut geprägt: „Dankbarkeit, dass es uns noch gibt, und Demut, dass wir diese Herausforderung angenommen haben“.

Nur die Superintendenz NÖ wuchs seit 1947

Synodenpräsident Peter Krömer strich als höchster Laienvertreter Österreichs hervor, dass die Bedeutung Niederösterreichs in der gesamtösterreichischen Evangelischen Kirche in den vergangenen 75 Jahren deutlich gewachsen sein. Der St. Pöltner Rechtsanwalt wies darauf hin, dass die Superintendenz Niederösterreich als einzige in den letzten Jahren deutlich gewachsen sei, denn Pfarrgemeinden am Rand von Wien und im Weinviertel, die ursprünglich zur Superintendenz Wien gehört hatten, wurden in die niederösterreichische Superintendenz integriert.

Für den Wiener Superintendenten Matthias Geist, der ebenfalls Glückwünsche zum Jubiläum überbrachte, ist das „eine wohlweislich gut überlegte Entscheidung“, denn vor allem im Umgang mit Behörden sei vieles klarer geworden. Heute bestimme ein „wohlmeinendes Miteinander“ die Zusammenarbeit zwischen den Diözesen.

"Eine liberale Gesellschaft kennt keine Leitkultur"

Die Festrede im Landtagssaal hielt der in Norddeutschland lebende Theologe, Journalist und Pferdezüchter Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach. Er wandte sich deutlich gegen einen „Normalitarismus“, den er als „kleine Schwester des Autoritarismus“ bezeichnete. „Wer von normal redet, ist auf halbem Weg in ein autoritäres System“, sagte Lünenbürger-Reidenbach. Eine liberale Gesellschaft kenne keinen Normalitarismus oder Leitkultur, sondern schaffe „Regeln, die für alle fair sind“. Die Gesellschaft in Österreich wie in Deutschland sieht Lüdenbürger-Reidenbach am Übergang in die „Minderheitenmehrheit“, dabei helfe die Erfahrung als Minderheit. Aufgabe einer Minderheit wie der Evangelischen Kirche sei es, „in Solidarität mit anderen Minderheiten für Achtsamkeit und Aufmerksamkeit einzutreten, dem Normalitarismus entschlossen entgegenzutreten und die liberale Gesellschaft zu feiern“. Eine Gesellschaft, in der Menschen für ihre Identität einstehen, sei eine „bessere Gesellschaft, die mehr Freiheit für Menschen bietet“. Die Evangelische Kirche könne hier wichtige Treiberin sein hin zu einer achtsameren Gesellschaft mit Minderheitenmehrheit. Gleichzeitig könne sie Beispiel geben, „dass es nicht schlimm ist, Minderheit zu sein und so Botschafterin einer liberalen Gesellschaft sein“.

Über die Superintendenz Niederösterreich

Die Superintendenz (Diözese), deren Sitz heute in St. Pölten liegt, wurde 1947 in Baden gegründet. Bis dahin hatten die niederösterreichischen Pfarrgemeinden zur Superintendenz Wien gehört. Die Gemeinden Purkersdorf, Klosterneuburg, Stockerau, Bruck/Leitha, Korneuburg, Strasshof, Mistelbach und Schwechat kamen erst ab 1990 sukzessive von der Wiener zur niederösterreichischen Diözese. Mit Stand 2021 gehörten knapp 37.000 Menschen in 28 Pfarrgemeinden der Evangelischen Kirche A.B. in Niederösterreich an.