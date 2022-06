So feiert die Stadtgemeinde Neunkirchen mit!

Andrea Kahofer SPÖ-Bundesrätin und Stadträtin in Neunkirchen Foto: zVg

Ich bin dankbar, mich als Bundesrätin in der Länderkammer für unser Niederösterreich einsetzen zu können, gerade in der jetzt sehr bewegten Zeit. Das 100 Jahr-Jubiläum ist ein wunderbarer Anlass zu gratulieren, aber neben dem Blick zurück und den Feierlichkeiten dürfen wir jene NiederösterreicherInnen nicht vergessen, denen es nicht so gut geht und die durch die derzeitigen Krisen Armut und großen Existenzängsten ausgesetzt sind.

Wir müssen auch darauf achten, dass in Niederösterreich die politische Arbeit so gestaltet wird, dass sich alle gemeinsam für die beste Zukunft unseres Heimatbundeslandes einbringen können.

„Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht“, hat Marie von Ebner-Eschenbach geschrieben.

Unser Niederösterreich bietet so viel Schönes. Erhalten wir, was gut ist und setzen wir gemeinsam innovativ und beherzt dort an, wo es Veränderung für die Menschen in diesem Land braucht, damit unser Niederösterreich für die nächsten 100 Jahre und mehr gerüstet ist.