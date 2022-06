So feiert die Stadtgemeinde Schwechat mit!

Karin Baier Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Schwechat Foto: zVg

Zu diesem Jubiläum gratuliere ich von ganzem Herzen. 100 Jahre ist es aber auch her, dass sich die einstige Marktgemeinde Schwechat den Wunsch erfüllt hatte, zur Stadtgemeinde erhoben zu werden. Als Bürgermeisterin, Niederösterreicherin und allen voran Schwechaterin, freue ich mich sehr, dass unser schönes Bundesland und unsere wunderbare Stadt im selben Jahr ihren 100er feiern dürfen.

Unsere Stadterhebung feiern wir in Schwechat bereits seit dem Jahreswechsel mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen. Besonders freue ich mich jedoch auf den 25. und 26. Juni, wenn in Bruck an der Leitha das Bezirksfest zu 100 Jahre Niederösterreich stattfinden wird und wir dort mit einem Infostand präsent sein werden.

Das große Schwechater Highlight zu unserem runden Jahrestag wird Ende August stattfinden, wenn unser Schwechater Stadtfest – erstmals geplant in und rund um unser großartiges Schloss Rothmühle – über die Bühne gehen wird.

Niederösterreich und Schwechat haben vieles gemeinsam – wir sind offen für Neues und bieten eine Vielfalt an Möglichkeiten für alle Menschen die hier gerne leben und arbeiten möchten.