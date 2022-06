50 Jahre PREIS Group in Pernitz

Die Erfolgsgeschichte begann im Juni 1970: Ing. Kurt Jägersberger sen. gründet gemeinsam mit der Namensgeberin Margarete Preis und einem weiteren Partner das Handelsunternehmen PREIS & CO GmbH. Anfangs konzentrierten sie sich auf den Handel von Arbeitsschutzartikeln wie Gehörschutz, Arbeitsschuhe und Helme. Als Verkaufsleiter und Konsulent hatte Kurt Jägersberger sen. viel Erfahrung in der Transformatorenindustrie gesammelt und Kontakte in das ehemalige Jugoslawien.

Der erste Schritt vom Handelsunternehmen zu einem Produktionsbetrieb erfolgte 1991. Die damals staatliche Eisengießerei „Ljevaonica Cakovec“ (im heutigen Kroatien) stand zum Verkauf. Nach einem langen Privatisierungsverfahren wurde sie als erster produzierender Industriebetrieb Teil der PREIS Gruppe.

1996 folgte die nächste Erweiterung im Bereich Schweißkonstruktionen: Im slowenischen Sevnica wurde ein Stahlbaubetrieb mit rund 300 Mitarbeitern/-innen übernommen. Um die Kapazitäten für Stahlkonstruktionen zu erweitern, wurde 2014 ein weiterer Schweißbetrieb in Usora in Bosnien Herzegowina gegründet.

Foto: zVg

Ein unabhängiger Familienbetrieb bis heute

Die Söhne Kurt jun. und Peter waren seit ihrer Jugend an im Unternehmen aktiv und haben maßgeblich zur Entwicklung beigetragen. Viel zu früh verstarb Kurt Jägersberger jun. im Jahr 2016. Seither leitet sein Bruder Peter als Geschäftsführer der PREIS GmbH das Headquarter im Piestingtal.

Heute entwickelt und produziert die PREIS Group mit rund 800 Mitarbeitern/-innen hochqualitative Produkte an vier internationalen Standorten. Ob Gusskomponenten für Industriepartner, Entwässerungssysteme für Hochbau- und Infrastrukturprojekte oder Transformatorenkomponenten am Energiesektor: Die hohen Erwartungen der Partner verlangen laufende Weiterentwicklung und Investitionen in moderne Technologien. 2021 ging als Jahr der großen Investitionen in die Firmenchronik ein; leider aber auch als das Jahr, in dem der Firmengründer Kurt sen. im Oktober nach langer Krankheit verstarb.

„Wir schaffen Arbeitsplätze in Pernitz und Europa“

Die Pandemie und vor allem der Krieg in der Ukraine stellen PREIS Group vor große Herausforderungen wie z. B. Probleme in der Lieferkette: Um die Versorgungssicherheit und Produktionstermine zu gewährleisten, investiert die PREIS Group daher in den Produktionsstandort Europa: „Durch eine moderne Produktionsanlage können wir unsere Kapazitäten erweitern, andererseits schaffen wir attraktive Arbeitsplätze für junge, gut ausgebildete Mitarbeiter in der Region“, so Peter Jägersberger, geschäftsführender Gesellschafter.

Das Unternehmen zählt heute zu den „Austria’s Leading Companies“ und bietet spannende, anspruchsvolle Aufgaben für Facharbeiter/-innen sowie im kaufmännischen und technischen Bereich. Die Firmenzentrale in Pernitz wurde ebenfalls erweitert: Zusätzliche helle Räume für Büros mit flexiblen Arbeitsplätzen sowie eine gemütliche Mitarbeiter-Lounge ermöglichen kreatives Arbeiten als auch eine erholsame Mittagspause. „Mit diesen Investitionen legten wir den Grundstein, um unsere Unternehmensgruppe weiterzuentwickeln“, sieht Jägersberger optimistisch in die Zukunft.

