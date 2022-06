So feiert die Stadtgemeinde Waidhofen an der Ybbs mit!

Werner Krammer Bürgermeister der Stadtgemeinde Waidhofen a/d Ybbs Foto: zVg

Die Vielfalt von Stadt und Land trägt zu einer unglaublichen Lebensqualität bei. Nicht nur in Waidhofen, sondern im gesamten Bundesland.

Das ist es, was unser Niederösterreich so besonders macht und deshalb wünsche ich dem Bundesland zum Jubiläum, dass es auch weiterhin von diesem Gemeinschaftssinn getragen wird und den Herausforderungen der Zukunft auf Grundlage seiner erfolgreichen Geschichte mit Zuversicht begegnet.

Als Bürgermeister von Waidhofen a/d Ybbs freut es mich sehr, dass wir anlässlich dieses Jubiläums das Bezirksfest ausrichten dürfen, denn es zeigt wirklich beispielhaft, den Schaffensdrang, die Begeisterung und den Gemeinschaftssinn der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher.

Wir sind gemeinsam stark, gehen mit einer großen Portion Mut in die Zukunft und packen sie miteinander an! Dabei fehlt uns aber auch nicht das Gemütliche und Gesellige, das wir gerade beim Bezirksfest wieder in den Vordergrund stellen wollen.

Liebe Grüße, Bürgermeister Werner Krammer