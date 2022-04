Niederösterreich feiert Geburtstag - mit Festen in allen Bezirken

Seit dem 1. Jänner 1922 gehen Wien und Niederösterreich getrennte Weg. Die 100 Jahre als eigenständiges Bundesland werden das gesamte Jubiläumsjahr hindurch groß gefeiert.

Einer der Höhepunkte werden Bezirksfeste am 25. und 26. Juni sein. Überall im Land sollen Vereine, Bürgerinnen und Bürger dazu die Besonderheiten ihrer Heimat vor den Vorhang holen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) rechnet damit, dass 15.000 bis 20.000 Menschen im Einsatz sein werden. "Wir wollen das in den Mittelpunkt stellen, auf das wir in Niederösterreich stolz sind", sagte sie. Das sei vor allem die bunte Kulturlandschaft.

Der offizielle Festakt zum Jubiläum, zu dem sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen bereits angekündigt hat, wird am 15. September in Wien über die Bühne gehen - im ehemaligen Landeshaus in der Herrengasse.

Gegenwartskunst, Frauenleben und Wanderausstellung

Ab 21. Mai wird in der Landesgalerie in Krems außerdem eine Sonderausstellung gezeigt. Der Fokus liegt dort auf Gegenwartskunst. Ausgestellt werden Werke von Künstlern wie Ona B. und Leo Zogmayer aus den Landessammlungen. Ab 22. April ist das Bürger*innentheater-Projekt "1922-2022 Frauenleben in Niederösterreich" des Landestheaters zu sehen. Schulen oder Organisationen können außerdem die Wanderausstellung "100 Jahre NÖ" anfordern, bei der es vieles über das Land und seine Geschichte zu lernen gibt. Darüber hinaus sind Symposien geplant, etwa zum Tag der Regionalkultur.

Mikl-Leitner betonte, dass sich das Land seit 1922 gut entwickelt habe. Auch der Stolz und das Landesbewusstsein seien stark gestiegen. Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ) meinte, dass Niederösterreich im Laufe seiner Geschichte auch mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert war. Heute sei es aber ein "wunderbares Land - mit vielen Möglichkeiten". Diesem Stolz auf Niederösterreich schloss sich auch Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) an. Er lobte vor allem das Engagement früherer Generationen, die das Land unter schwierigsten Bedingungen aufgebaut haben.

Landesstrategie wird im Herbst präsentiert

Zum 100-Jahr-Jubiläum soll aber nicht nur zurück, sondern auch nach vorne geblickt werden. Die für den Herbst geplante Präsentation der Landesstrategie 2030 bilde, laut Mikl-Leitner, den Abschluss Richtung Vision für die Zukunft, sagte Mikl-Leitner.