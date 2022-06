So feiert die Stadtgemeinde Gänserndorf mit!

Renè Lobner Bürgermeister von Gänserndorf und Landtagsabgeordneter Foto: privat

Am 25. und 26. Juni zeigen wir was unser schönes Bundesland alles zu bieten hat und die Bezirksfeste sind eine wunderbare Möglichkeit viele Menschen zu treffen, miteinander zu feiern und stolz auf Niederösterreich zu sein. Unser Bundesland hat eine unglaubliche Entwicklung hinter sich und wir können optimistisch in die Zukunft blicken.

Die blau-gelbe Vielfalt wird sich bei den Bezirksfesten im ganzen Land widerspiegeln. Ein buntes Programm vollgepackt mit Kunst, Kultur, Sport, Action und jeder Menge regionaler Kulinarik warten auf die Gäste dieser besonderen Geburtstagsfeier.

Bei uns im Weinviertel werden wir natürlich speziell auch den Fokus auf unsere wunderbaren Traditionen und den Wein legen und gemeinsam mit allen Gemeinden, zahlreichen Künstlern, Vereinen, Einsatzorganisationen, Gastronomen und hoffentlich vielen Geburtstagsgästen für ein unvergessliches Highlight in diesem Sommer sorgen.

Ich bedanke mich bei allen, die bei den Bezirksfesten mitwirken, wünsche uns allen einen wunderbaren Sommer und eine tolle Geburtstagsparty anlässlich 100 Jahre Niederösterreich.

Alle Detailprogramme zu den Bezirksfesten gibt es unter www.100jahrenoe.at