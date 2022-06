So feiert die Gemeinde Judenau-Baumgarten mit

Georg Hagl Bürgermeister der Gemeinde Judenau-Baumgarten Foto: zVg

Diesen Anlass möchte ich nutzen um zurückzublicken, denn unsere kleine Gemeinde spielte in der Geschichte eine bedeutende Rolle. Ausgerechnet in dieser fanden nämlich zwei sehr wichtige und geschichtsträchtige Ereignisse statt:

In den schrecklichen Jahren des 2. Weltkrieges war es ein Weinkeller in Judenau, in dem sich drei große Tullnerfelder regelmäßig geheim trafen und beratschlagten. Leopold Figl, Josef Reither und Rudolf Buchinger nutzten dieses Versteck und schmiedeten hier ihre Pläne für den Wiederaufbau und die neuen Strukturen Österreichs nach dem Krieg.

Das zweite einschneidende Ereignis war die Ungarnkrise im Jahr 1956 und die damit verbundene Flüchtlingswelle. Auch hier trat unsere Gemeinde wieder sehr hilfreich in Erscheinung - alleine im Schloss Judenau wurden mehrere hundert Flüchtlinge versorgt und betreut.

Heute ist unsere Gemeinde mit ihrer Lage im Herzen des Tullnerfeldes und gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden ein innovativer Motor für Zusammenarbeit und moderne Kooperation. Darauf sind wir stolz und das gehört natürlich gefeiert!