So feiert die Gemeinde Markersdorf mit!

Mag. Friedrich Ofenauer Abgeordneter zum Nationalrat & Bürgermeister der Gemeinde Markersdorf Foto: Philipp Monihart

Wenn auch „Ostarrichi“ in seinem Kern das heutige Niederösterreich umfasste, so ist es in dieser Form durch die Trennung von Wien doch erst 100 Jahre alt.

Dieses Jubiläum ist eine gute Gelegenheit, um sich bewusst zu werden, welche schwierige Situationen wir in Niederösterreich schon zu meistern hatten und wie gut wir sie letztlich gemeinsam bewältigt haben – von den Wirren der Zwischenkriegszeit durch das Fegefeuer des Zweiten Weltkrieges, den Ölpreisschock in den Siebzigern über den Fall des Eisernen Vorhanges und den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union: Niederösterreich ist vom Rande des Eisernen Vorhanges in die Mitte Europas gerückt und hat sich dabei von einem reinen Agrarland auch hin zu einem Wissenschafts-, Wirtschafts- und Kulturland entwickelt.

Nicht zuletzt hat sich ein Landesbewusstsein gebildet, sodass wir stolz sein können auf das, was wir gemeinsam geleistet haben – jeder in seinem Bereich, jeder in seiner Verantwortung.

Die Herausforderungen der Vergangenheit, die wir gemeinsam bewältigt haben, sollen uns Kraft geben, um auch in Zukunft bestehen zu können.