So feiert die Marktgemeinde Hafnerbach mit!

Mag. Stefan Gratzl Bürgermeister der Marktgemeinde Hafnerbach Foto: privat

Wenn mich jemand fragt, was Niederösterreich so auszeichnet, dann sage ich immer: Der Landespolitik ist es im Zusammenwirken mit den NÖ Landsleuten in den 100 Jahren gelungen, ein Umfeld zu gestalten, in dem man sehr gerne lebt und wohnt. Bildung nimmt einen enorm hohen Stellenwert ein, das Kindergarten- und Schulwesen ist sehr gut ausgebaut.

Regionale Ausflugsziele, Kulturinitiativen und die gute Gastronomie gewährleisten für uns alle schöne Freizeitmöglichkeiten. Besonders wichtig ist auch, dass die NÖ Wirtschaft gute Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.

Die Vielfalt, die Niederösterreich bietet, spiegelt sich auch im Rahmen der 100 Jahr Feierlichkeiten wider, die am 25. und 26. Juni stattfinden. Im Bezirk St. Pölten zeigen die Kleinregionen und Vereine der Gemeinden auf, was sie alles an guter Unterhaltung, Genuss und Kultur zu bieten haben.

Als Bürgermeister bin ich sehr stolz, dass Hafnerbacher Vereine mitwirken. Ich danke unserer Jungendblasmusik und dem Kultur- und Tourismusverein sehr herzlich. Ich freue mich schon sehr darauf und wünsche Ihnen gute Unterhaltung!