So feiert die Stadt St. Pölten mit!

Mag. Matthias Stadler Bürgermeister der Landeshauptstadt St. Pölten Foto: Mikulitsch

Innerhalb unserer Landesgrenzen wurden wichtige Entscheidungen getroffen: So wurde die Stadt Wien vor 100 Jahren auch eigenes Bundesland, gleichsam mit Niederösterreich, das sich von der einstigen Monarchiehauptstadt trennen wollte. Damit einher ging auch die Ernennung St. Pöltens zur Statutarstadt – eine wesentliche Grundlage für künftige Entwicklungen bis hin zur Landeshauptstadtentscheidung 1986 und darüber hinaus.

Vor exakt einem Vierteljahrhundert wurde dann der nächste, wichtige Schritt Realität: Die Übersiedelung der Landesregierung, welche bis 1997 in der Bundeshauptstadt beheimatet war, nach St. Pölten.

Das alles gemeinsam ist für uns ein Grund zum Feiern - insbesondere nach zwei so entbehrungsreichen Jahren. Das geschieht am 25. und 26. Juni, wenn das letzte Juni-Wochenende damit landesweit zu einem einzigen Geburtstags-Festakt wird.

In St. Pölten werden dazu auch die umliegenden Regionen gemeinsam mit der Landeshauptstadt an sieben Standorten in der Innenstadt ihr regionalkulturelles Profil zeigen.

Ich lade Sie schon jetzt herzlich zu diesem gemeinsamen Fest ein und freue mich auf ein Wiedersehen in der 100 Jahre alten Statutarstadt im eigenen, größten Bundesland.