So feiert die Stadtgemeinde Tulln mit!

Peter Eisenschenk Bürgermeister der Stadt Tulln Foto: zVg

Ein runder Geburtstag will ordentlich gefeiert werden - ganz besonders, wenn er dreistellig ist! Seitens der Gartenstadt Tulln gratulieren wir dem Land Niederösterreich und allen seinen Bewohner:innen und Vertreter:innen einerseits zum Jubiläum und andererseits zu dem vielfältigen Programm, das zu diesem freudigen Anlass für die Bürgerinnen und Bürger auf die Beine gestellt wurde.

Es freut uns sehr, dass wir selbst auch einen Beitrag zu diesem bunten Festprogramm beisteuern dürfen: Wie alle Bezirkshauptstädte Niederösterreichs lädt auch Tulln gemeinsam mit den weiteren 21 Gemeinden des Bezirks am 25. und 26. Juni zu einem großen Bezirksfest. Das Motto des Festes steht für das Verbindende aller Gemeinden im Bezirk – es lautet „NACHHALTIG. ÖKOLOGISCH. BUNT“., denn als Bezirk Tulln verstehen wir uns als naturverbunden, vielfältig und mit viel Sinn für Miteinander, Gemeinschaft und ökologisches Bewusstsein.

Am besten erleben und genießen Sie das Programm selbst beim gemütlichen Bummeln von einem zum nächsten Schauplatz in der Tullner Innenstadt und an der Donaulände! Eines der vielen Highlights des Festes: Ein freundschaftlich-sportlicher Wettkampf aller Gemeinden des Bezirks – Prädikat sehenswert, anfeuern erwünscht!