„Die aber, die dem Herrn vertrauen schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt.“ (Jes 40,31)

Ich bin schon froh, dass wir wissen, wie das mit Weihnachten ausgegangen ist. Aber so einfach war es ja neun Monate vorher nicht. Was die junge Frau alles gefühlt und erlebt hat, können nur in etwa Frauen erahnen, die um das Werden eines Kindes an ihrem Herzen wissen. Nicht immer ist so eine Schwangerschaft unkompliziert oder passt gerade in die momentane Lebensplanung.

Nicht immer fühlt sich jede Frau dafür stark genug und kann davon ausgehen, dass alles gut werden wird. Manchmal verlassen einen der Mut und die Kraft auf dem Weg der Schwangerschaft. Dieses Gefühl kennen aber auch Männer, die ihre schwangeren Frauen liebevoll begleiten. An Sie, liebe Väter, darf ich sagen: Halten Sie sich an bei dem Josef.

Er zeigt Ihnen, welche Kraft und Liebe in einem guten Begleiter stecken können, wenn man mit Gott verbunden ist. An all jene Frauen, die Kinder erwarten, oder bereits bekommen haben, aber auch jene, die sich sehnlichst ein Kind wünschen, darf ich die Worte aus der heutigen Lesung wiederholen: Die aber, die dem Herrn vertrauen schöpfen neue Kraft.

Maria war durch ihr Vertrauen an Gott in der Lage ihr „Ja“ für das göttliche Leben auszusprechen, durch ihr wachsames Herz und ihren starken Mut. Sie hat der Stimme des Engels vertraut. Warum sie so sicher war, wissen wir nicht.

Ob ihr immer bewusst war, dass sie das Richtige tut, wissen wir auch nicht. Aber sie ließ das Kind an ihrem Herzen wachsen und hat Menschen gefunden, denen sie vertraut hat. Gott lebt vom Vertrauen der Menschen. Er lebt davon, dass wir zu ihm „Ja“ sagen und ihm unser Herz schenken, das ihn groß werden lässt.