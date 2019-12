„Wer Ohren hat, der höre!“ (Mt 11,15)

Weihnachten hat jedes Jahr einen anderen Klang und es ist nicht immer leicht diese Töne zwischen dem Lauten, dem Geschäftigen und dem Unruhigen herauszufiltern. Viele Untertöne schwingen beim Fest des Friedens mit:

Menschen müssen ihre Heimat verlassen, sie suchen einen Neuanfang, eine neue Zugehörigkeit. Hören wir diese Stimme?

Menschen sehnen sich nach Frieden, Gerechtigkeit, Wärme und die Liebe untereinander. Können wir diese Töne wahrnehmen

Heute wissen wir: Gott sucht Herberge bei den Menschen und wird in der Fremde geboren. Er klopft heute bei uns an und fragt, ob wir ein Herz zu vergeben haben als Herberge seiner Liebe. Oft überhören wir aber sein Anklopfen oder stellen uns taub. Wir finden Ausreden, um sich nur nicht damit auch noch beschäftigen zu müssen.

Jedes Jahr zu Weihnachten will Gott bei uns Mensch werden und sucht einen Menschen, dem er seine Liebe zeigen kann. Gott kann in uns nur dann geboren werden, wenn wir – so wie Maria – sein Anklopfen vernehmen, denn dann kann er sich uns im Kind von Bethlehem schenken.

Wo die Liebe ihre wärmende Kraft zeigt und die Hartherzigkeit zu schmelzen beginnt, wo die Güte sich eine Bahn bricht, da begegnen wir dem göttlichen Licht in unserem Herzen. Da wird das Gottes Kind in uns geboren und die Liebe bekommt ein Gesicht. Erst dann wächst der Friede – ganz leise.

Vielleicht ist dann auch bei Ihnen ein bisschen Weihnachten. Ich wünsche es mir für Sie.