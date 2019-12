„So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was Nutzen bringt, und der dich auf den Weg führt, den du gehen sollst. (Jes 48,17)

Wichtig ist zu Weihnachten, dass der Mensch sich selbst als Mensch wahrnimmt. Es geht ja um die Mensch-Werdung unseres Gottes und es geht um das

Wenn sich der Mensch sich als Mensch wahrnimmt und nicht bloß als Kostenfaktor, Arbeitsstelle, Dienstleister in seinen Funktionen, dann kann er die Führung durch Gott wahrnehmen.

Oft wird der Mensch ja nur nach seinen Funktionen und seinen Rollen befragt. Weihnachten dagegen sag: „Mensch du darfst zunächst Mensch sein, mit deiner Geschichte, mit deiner Leidenschaft, mit deiner Liebe und mit deinen Erfolgen. Schau darauf, was dich als Mensch so kostbar macht“

Das ist das, was die Leute auch besonders im Advent suchen. Wobei Weihnachten natürlich auch für viele emotional eine ganz große Herausforderung ist, weil so viel Idealbilder vom gelungenen Fest in den Köpfen der Menschen vorhanden sind. Die Anforderungen liegen hoch, wie Weihnachten als Fest des Friedens gelingen könnte.

Da braucht es manchmal sehr viel Energie, um eine Familie zusammenzuhalten, Beziehungsgefüge der Kinder zusammenzuhalten, die Ansprüche der älteren Generation nicht zu enttäuschen. Also da ist schon sehr viel an Logistik im Vorfeld von Weihnachten notwendig, dass das Fest auch emotional befriedigend und im Frieden der Herzen gefeiert werden kann. Deshalb gibt es so viel Aufregung auch vor Weihnachten, wie das Fest mit seinen hohen Ansprüchen werden wird.

Gottes Nutzen ist aber ein anderer. Wer nämlich nicht seine Stimme hört und seinen Weg gehen will, der muss sich an Dinge des irdischen Lebens hängen, die uns dann glauben lassen, dass das alles zum Glück führen kann. Oft, ja sehr oft, werden Menschen dann enttäuscht, traurig und einsam.

Deshalb lassen wir uns auf Gottes Weg ein! Lassen wir uns führen auf dem Weg seiner Liebe und Menschlichkeit und schauen wir, wem wir dabei aller begegnen können.