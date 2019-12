„Jakob, wie schön sind deine Zelte, wie schön deine Wohnstätten, Israel!

Wie Bachtäler ziehen sie sich hin, wie Gärten am Strom, wie Eichen, vom Herrn gepflanzt, wie Zedern am Wasser. (Num 24,5-6)

Es gibt in der Bibel mehrere Verlorenen-Geschichten. Der verlorene Sohn zum Beispiel ist weggegangen und ist dann wieder von alleine heimgekommen. Es gibt aber welche, die nicht von alleine heimkommen.

Es gibt auch noch eine andere Verlorenen-Geschichte, in der eine Frau eine Drachme, ein Geldstück, verliert. Das Geldstück rührt sich nicht, meldet sich nicht und trotzdem ist die Frau unterwegs, um zu schauen, wo das Geldstück ist. Sie hat auch ihren Mann in Schwierigkeiten gebracht, denn wenn eine Frau im Alten Orient ein Geld verloren hat, dann hat sie den Mann beleidigt.

Wir haben in der Bibel mehrere Geschichten, in denen deutlich wird: Gott ist auf der Suche nach dir, um dich zurückzuführen, damit du nicht vergisst, dass er dich liebt. Diesen Gott in unserem Leben zu entdecken, ist Ihre Chance im Zugehen auf Weihnachten. Umkehr heißt, zum Herrgott zurückfinden. Jede und jeder kann sich für andere einbringen und kann sich damit dem Leben zuwenden und sagen: „Ich bin von meinem Herrgott gesucht.“ Und weil der Herrgott ein nach uns Schauender ist, entdecken wir, dass er in ganz armen Verhältnissen geboren wurde. Das werden wir heuer wieder feiern. Wir werden wieder hören, dass sich Maria und Josef auf den Weg machen und eine Herberge suchen. Das Kind wurde in ganz armen Verhältnissen geboren, aber es bringt die Liebe Gottes mit in diese Welt hinein.

Wo ist jemand, der mich liebt und der auf mich wartet? Ich hoffe, dass auf Sie jemand wartet. Der Herrgott jedenfalls wartet immer, dass er Sie finden kann und, dass Sie mit ihm zusammen dann das Gute in dieser Welt umsetzen. Deswegen ist unser Gott ein Mensch geworden.

Die Wohnung, die Gott für uns bereitet hat, ist vorhanden und möchte bewohnt werden. Die Entscheidung, ob wir bei ihm einziehen werden, liegt an uns.

Gott braucht unsere Bereitschaft in dieser Welt seinen Wohnraum nutzen zu wollen. In Achtsamkeit und Verantwortung die Schöpfung anzunehmen und in großer Dankbarkeit die Fülle des Lebens zu genießen. Und in diesen Wohnraum Gottes schenkt sich Gott selbst in Jesus. Er möchte, dass wir in seiner Wohnung nicht alleine sind. Er zeigt uns, dass er Mensch geworden ist, damit wir mit ihm durch dieses Leben begleitet werden. Das ist Gottes großes Geschenk an uns zu Weihnachten.

An uns liegt es, dieses Geschenk anzunehmen.