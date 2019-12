„Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus (der Messias) genannt wird.“ (Mt 1,16)

Jedes Jahr denke ich, wenn es auf Weihnachten zugeht, an diesen wunderschönen Brauch des „Herbergssuchens“ in meiner Kindheit und Jugend. Damit erinnere ich mich auch an meine spätere Zeit als Pfarrer in einer kleinen Landgemeinde in der Buckligen Welt. Hier haben sich im Advent die Leute in Gruppen verabredet und ein Bild, das Maria und Josef auf dem Weg nach Betlehem zeigt, von einem Haus zum anderen getragen.

Als Pfarrer habe ich am Beginn des Advents die Leute aufgerufen, das Bild für einen Tag bei sich aufzunehmen. Wer dazu bereit war, konnte sich melden. Wenn dann die einzelnen Gruppen in den kleinen Dörfern, den Einzelgehöften oder auch im größeren Ort eingeteilt waren, habe ich diese im Schaukasten bei der Kirche verlautbart.

So wusste jeder, an welchem Abend das „Herbergsbild“ bei welcher Familie „Herberge findet“. Wer immer auf „Herbergssuche“ mitgehen wollte, konnte sich anschließen. Es waren meist die Kinder, die das Bild getragen haben. Und auch die Laterne gab man gerne in die Hände eines Kindes. So zog man betend und singend von einem Haus zu einem anderen. Oft waren es schneebedeckte Wege, und die Abende waren manchmal schon recht kalt.

Ich erinnere mich an einen Abend, an dem rund 80 Leute unterwegs durch ein kleines Tal, entlang eines Baches betend durch die Landschaft zogen. Der Mond schien hell. Die Männer waren müde von der Arbeit, aber auch die Frauen, die zu Hause noch rasch alles fertig gemacht hatten. Die Kinder, innerlich und äußerlich aufgeregt und lebendig, folgten ihren Eltern. Gerade für sie war es immer ein ganz besonderes Erlebnis, wenn sie in der Nacht mit den Erwachsenen mitgehen durften.

Herbergssuchen ist für viele Menschen heute eine bittere Realität. Es sind unzählige Menschen weltweit auf der Flucht, rastlos unterwegs oder aus der Heimat vertrieben. Dies geschieht in einem Ausmaß wie nie zuvor. Durch den Brauch der Herbergssuche mögen jene, die mitgehen, angeregt werden, die vielen Herbergssuchenden unserer Tage nicht zu vergessen und die Tür des Herzens für ihre Not zu öffnen.

In der Geschichte von Maria und Josef, die gemeinsam unterwegs waren, um einen Platz zu suchen, erinnern wir uns daran. Auf ihrem langen Weg fanden sie erst im Stall von Bethlehem einen Platz. Gottes Sohn zeigt der Welt, dass er nicht im Lichterglanz eines Palastes in diese Welt kommen will, sondern in der Dunkelheit einer Futterkrippe selbst zum Licht für die Welt werden will. Begleiten wir Maria und Josef auf der Suche nach der Herberge.